熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

▲2016年與2026年熊本地震對比圖。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核，點圖放大）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本九州熊本縣今（28）日下午發生規模7.1強震，宇城市、冰川町觀測到最大震度7，震源深度約10公里。這是熊本繼2016年後，相隔10年再度遭遇震度7地震；兩次都是震源極淺的內陸強震，因此震央周邊均出現猛烈搖晃。

回顧2016年熊本地震，4月14日先發生規模6.5地震，益城町測得震度7，約28小時後，當地又發生規模7.3強震，益城町與西原村再度測得震度7。同一地區短時間內連續2次出現震度7，也成為當年最特殊、最危險的現象。

此次地震一開始規模便達7.1，規模已高於2016年最初的6.5地震，但低於當年後續的規模7.3強震。兩次震源深度相近，均僅約10公里，不過震度7區域不同，2016年主要集中在益城町、西原村，這次則落在位置較南方的宇城市與冰川町。

2016年熊本地震最終造成超過200人死亡、逾2700人受傷，約20萬棟住宅受損，並引發土石崩塌、道路中斷與大規模避難。2026年這次地震仍處於災情清查階段，目前尚無法直接比較兩次地震的實際破壞程度。

這次地震發生約41分鐘後，當地又出現規模6.1地震。日本氣象廳提醒，未來1週仍須提防同等程度的強烈搖晃，尤其2016年曾在首波震度7後約28小時出現更大地震，因此接下來數日仍是重要警戒期。

此外，嘉島町大型商場「永旺夢樂城熊本」震後傳出爆炸及2樓部分崩塌，多人受困，警方並向日媒表示現場已目擊多人死亡，但確切人數仍待清查。整體傷亡與建築災損仍以日本官方後續公布為準。