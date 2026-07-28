日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震

▲日本熊本縣7.1強震。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

日本熊本縣當地時間28日下午4時27分左右發生7.1強震，熊本最大震度7。日本氣象廳隨後正式宣布，將此次地震命名為「令和8年熊本地震」，並提醒民眾，未來仍須留意可能再次發生最大震度7等級的地震；另外，日本政府並依《災害對策基本法》，成立由首相高市早苗擔任本部長的非常災害對策本部。

高市預計於晚間7時45分在首相官邸主持首次會議，日本政府目前已派遣內閣府調查團隊前往熊本縣廳。官房長官木原稔在臨時記者會中透露，熊本縣知事已正式請求自衛隊支援，自衛隊目前已在災區救援。

日本氣象廳指出，重大災害發生時，會針對特定地震或災害事件進行官方命名，以利後續防災、資訊發布及紀錄。此次熊本強震正式定名為「令和8年熊本地震」，也是繼2024年1月「令和6年能登半島地震」後，再度啟用官方命名。

氣象廳在記者會中表示，過去曾發生如2016年熊本地震般，短時間內接連出現強震的情況，因此提醒民眾，未來一段時間仍須警戒可能再度發生最大震度7等級的地震，持續留意最新防災資訊。

2016年4月，熊本縣曾連續發生兩起最大震度7地震，整起系列地震當時被命名為「平成28年熊本地震」。此次官方命名則延續相同方式，以日本年號及地名作為名稱，定名為「令和8年熊本地震」。