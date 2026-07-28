熊本AEON爆炸傳「2樓坍塌」清晰空拍照曝光！警方緊急疏散200人

記者柯振中／綜合報導

日本熊本縣28日傍晚發生地震後不久，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」驚傳爆炸事故。警消接獲多起民眾報案指出，現場傳出巨大爆炸聲並竄出白煙，建物外牆受損、屋頂坍塌，2樓疑似發生坍塌，傳出有多人受困，已有傷者送醫。警方表示，約200人已緊急疏散至停車場，消防單位正全力搜救，確認是否仍有人受困，事故原因仍待進一步釐清。

▲日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



爆炸巨響傳出 現場冒白煙多人疏散

根據NHK報導，日本消防與警方表示，28日下午6點左右陸續接獲多起報案，指稱位於熊本縣嘉島町的「永旺夢樂城熊本」突然傳出劇烈爆炸聲，並伴隨大量白煙竄出，消防人員獲報後立即趕赴現場展開救援。

日本消防廳災害對策本部表示，轄區消防單位回報，商場2樓疑似發生坍塌，且有情報指出現場可能有多人受困，目前仍持續確認受困人數及建築受損情形。警方則表示，已有約200名民眾疏散至停車場避難，同時持續搜索館內，確認是否仍有人未及時撤離。

▲日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）



現場畫面曝光 外牆剝落鋼骨外露

從畫面當中可以看見，商場外牆大片剝落，內部鋼骨結構直接裸露，部分屋頂明顯坍塌，屋頂還可見大型破洞，建物受損情況相當嚴重。

截至目前，消防單位已證實事故造成傷者，並已送往醫院治療，至於詳細傷亡及受困人數，仍有待救援單位進一步確認。

多名目擊者還原現場 牆體飛散砸中路過車輛

事故發生後，多名目擊者向日本媒體描述當時情況。一名鄰近餐廳店員表示，當時正在店內打掃，突然聽見一聲巨響，「接著看到永旺夢樂城方向揚起非常大的塵土」。

附近一家文具店員工則表示，下午5點30分左右便曾聽到一次類似爆炸的巨響，「當時還以為又發生地震」。

一名計程車司機指出，現場傳出如同地鳴般的爆炸聲，接著看到商場外牆碎片直接飛出，「牆壁整片被炸飛，還砸到附近道路上行駛中的車輛」。

距離商場北側約200公尺的計程車公司員工則表示，地震發生約30至40分鐘後，又聽見一聲巨大爆炸聲，走到戶外時發現商場冒出大量灰色濃煙，隨後天空還飄下大量白色灰塵，甚至覆蓋在停放的計程車上。

部分店家已完成撤離 員工確認平安

位於商場2樓的眼鏡行總公司表示，事發時共有6名員工值勤，但爆炸發生時所有人都已撤離至館外，因此全數平安無人受傷。

位於商場1樓的女性服飾店營運公司也回應，目前已與所有值勤員工取得聯繫，確認全員平安，並未有人受傷。

地震後發生爆炸 官方持續調查原因

日本氣象廳指出，嘉島町稍早地震搖晃程度推估達震度5弱以上，但詳細震度仍待進一步分析確認。目前尚未證實爆炸是否與地震有直接關聯，警消及相關單位正同步調查事故原因。

日本內閣官房長官木原誠二晚間受訪時表示，目前包括「永旺夢樂城熊本」在內的受災狀況仍持續確認中，相關單位將彙整最新資訊後對外公布。