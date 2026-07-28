宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起

▲熊本好市多在強震中貨架劇烈搖晃，大量商品從高處墜落，顧客倉皇閃避。（圖／翻攝自X／）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震，當地觀測到最大震度7，劇烈搖晃造成多處災情。有日本網友在社群平台X流出熊本好市多（Costco）店內畫面，只見高聳的大型貨架不斷左右擺動，大量商品接連從高處墜落，顧客倉皇閃避，現場尖叫聲與孩童哭喊聲此起彼落，場面相當混亂。

影片中顯示，地震發生後，賣場內原本整齊堆放的箱裝商品、日用品及各式貨物散落滿地，部分放置於高層貨架的商品卡在半空中，搖搖欲墜。拍攝過程中，店內一度停電，畫面瞬間陷入昏暗，翻倒的購物推車與滿地貨物讓賣場宛如災難現場。

影片中還可看到，有民眾下半身被疑似從高處掉落的貨物壓住，其中一名年長者一度動彈不得，周遭顧客隨即上前協助。背景中持續傳出孩童哭喊及民眾驚呼，短短不到1分鐘的影像曝光後，迅速在網路上引發討論。

一名自稱當時正在熊本好市多購物的網友表示，強震發生時，大量商品瞬間從貨架墜落，停車場也疑似出現地面塌陷。他指出，現場有多名顧客遭貨物壓住或砸傷，自己附近就有一名受困者，因此與其他民眾合力將人救出，之後再依照工作人員指示撤離。

該名網友透露，自己僅受到輕微擦傷，目前已平安脫困。他形容，當下最令人恐懼的不是地面搖晃，而是必須不斷注意頭頂的大型貨物是否會掉落，「真的非常可怕」。另有民眾表示，同行家人的腿部也一度遭掉落物卡住，所幸最後順利脫困。

雖然該影片一度被質疑是2016年熊本地震舊畫面，不過熊本御船倉庫店直到2021年才開幕，畫面中也出現近年款iPhone及Apple Pay廣告，因此可排除影片拍攝於2016年的說法。惟截至目前，好市多及日本相關單位尚未正式證實影片的確切拍攝時間。

