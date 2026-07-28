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快訊／熊本AEON MALL爆炸崩塌！2樓「多人受困」　空拍畫面曝光

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣今（28）日下午發生強震後，位於熊本縣嘉島町的大型商場「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL熊本）驚傳爆炸聲，現場升起白煙，建築外牆出現剝落、鋼骨裸露等受損情況，甚至屋頂疑似傳出坍塌，2樓坍塌、多人受困，疑似有民眾燒燙傷。業者表示，地震發生後已疏散顧客。

根據《日本放送協會》（NHK），日本知名流通業者永旺（AEON）表示，位在熊本縣嘉島町的永旺夢樂城熊本（イオンモール熊本），28日下午疑似在強震後發生爆炸。商場當天原本正常營業，但在地震發生後，業者立即將現場顧客等人員撤離，目前尚未掌握爆炸造成的詳細傷亡情況。

最新消息，消防廳災害防對策本部指出，該大型商場2樓部分傳出建築物崩塌，多人因此受困。警方則指出，約有200人疏散至停車場。

▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

熊本縣御船警察署指出，已接獲大型商業設施受損通報，初步確認建築物牆面有倒塌損壞情形，至於是否有民眾受傷，目前仍持續蒐集相關資訊，警方也正調查事件發生經過。

熊本縣消防單位表示，28日下午6時起陸續接獲多起民眾通報，「聽到爆炸聲，且看到白色煙霧升起」。消防人員隨後趕往現場，目前正在確認爆炸位置及詳細狀況。

NHK直升機於下午6時20分拍攝的空拍畫面顯示，永旺夢樂城熊本部分建築外牆明顯剝落，內部疑似鋼骨結構裸露，屋頂也有崩塌跡象，建築上方還可見類似破洞的區域，顯示地震可能造成嚴重影響。

根據日媒《熊本放送》，永旺夢樂城熊本業者接到電話採訪時透露，「地震發生後已疏散所有顧客至戶外避難，據傳有部分顧客燒傷或是受傷。目前並沒有發生火災，也沒有停電。」

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

日本氣象廳表示，嘉島町在此次地震中推測至少達到「震度5弱」以上，但詳細震度數值目前仍無法確認。由於強震後隨即傳出爆炸消息，當局正在調查是否與地震造成的設備損壞或建築受損有關。

附近店家回憶事發經過，「下午5時30分左右，從永旺夢樂城熊本方向聽見『砰』的一聲，類似爆炸聲，當時一度以為又發生地震。」另一家鄰近餐飲店員工則透露，「當時正在店內清掃，突然聽到『轟』一聲巨響，隨後看到商場方向升起大量灰塵。」

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

▲大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。警方指出，約200人疏散至停車場。（圖／路透）

位於大型商場「永旺夢樂城熊本」以北約200公尺的某計程車公司員工受訪透露，「在地震發生30、40分鐘以後，突然聽到巨大爆炸聲響。當我到戶外查看時，發現AEON建築物有灰色濃煙，疑似因爆炸而傳出的白灰也從天空降落，堆積在計程車上。」

據悉，永旺夢樂城熊本是當地大型購物中心，其土地面積約22萬4000平方公尺，總樓地板面積約12萬平方公尺，設有超市、餐飲店、服飾店、電影院與溫泉設施等。該商場於2005年10月開幕，停車場可容納約5000輛車。

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