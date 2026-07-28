7.1強震至少50傷！熊本縣12起房屋倒塌　有民眾受困

記者詹雅婷／綜合報導
日本熊本縣28日規模7.1強震傳出災情，除了有房屋倒塌之外，日本製紙八代工廠的煙囪也倒塌。截至當地下午6時，地震已造成至少50人受傷，至今已發生12起房屋倒塌事件，驚傳有民眾受困。
▲日本發生規模7.1強震。（圖／路透）
NHK報導，熊本縣冰川町「特別養護老人院早尾園」（特別養護老人ホーム早尾園）的職員稱，地震發生當下正在辦公桌前處理文書作業，突然一陣劇烈搖晃，雖緊抓著桌子，但搖晃強度大到身體幾乎無法支撐，「乘坐輪椅的入住者因搖晃跌倒，也有職員因倒下的物品或人員壓到而手臂割傷流血」，約有10人受傷，但沒有人受到重傷。
▲房屋倒塌。（圖／翻攝X@tamayan2nd）
熊本縣警察本部表示，在震度達7的地區，截至下午5時，已發生12起房屋倒塌事件、4起人員受困屋內的事件，其中以八代市鏡町地區的案件居多。此外，縣內目前有9人因無法取得聯繫或受困於建築物內，警方正持續確認其安危狀況。
▲強震發生後，各地災情陸續傳出。（圖／路透）
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある九州自動車道の八代インターチェンジの上空から午後5時50分ごろにNHKのヘリコプターが撮影した映像では、高架部分の道路の継ぎ目で段差ができ、ずれ落ちているのが確認されました。https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/85KjR8gMtu— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
熊本縣宇城市公共職業介紹所「Hello Work宇城」（ハローワーク宇城）的職員表示，這次的地震搖晃幅度前所未見，「碎紙機和置物櫃都倒了。窗戶的窗框也脫落，停車場也出現裂痕。設施內原本約有30名職員與洽公民眾，目前所有人都已疏散至停車場。疏散過程中有1人因扭傷而受到輕傷，目前也正考慮是否要轉移至地勢較高的地點避難」。
另一方面，根據NHK在當地6時10分從熊本縣八代市上空捕捉到的畫面，可見日本製紙株式會社八代工廠的煙囪倒塌，目前正緊急確認員工的安全與詳細受災狀況。
【地震】熊本 八代 工場の煙突が折れて倒れる 上空からの映像https://t.co/nFiAQmIIrk pic.twitter.com/jaeDHUOyU4— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、国の史跡に指定されている八代城跡にある八代宮の建物や灯ろうのようなものが倒壊している様子が確認されました。https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/UuUsboe1dz— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
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