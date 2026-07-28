7.1強震至少50傷！熊本縣12起房屋倒塌　有民眾受困

記者詹雅婷／綜合報導

日本熊本縣28日規模7.1強震傳出災情，除了有房屋倒塌之外，日本製紙八代工廠的煙囪也倒塌。截至當地下午6時，地震已造成至少50人受傷，至今已發生12起房屋倒塌事件，驚傳有民眾受困。

▲日本發生規模7.1強震。（圖／路透）

NHK報導，熊本縣冰川町「特別養護老人院早尾園」（特別養護老人ホーム早尾園）的職員稱，地震發生當下正在辦公桌前處理文書作業，突然一陣劇烈搖晃，雖緊抓著桌子，但搖晃強度大到身體幾乎無法支撐，「乘坐輪椅的入住者因搖晃跌倒，也有職員因倒下的物品或人員壓到而手臂割傷流血」，約有10人受傷，但沒有人受到重傷。

▲房屋倒塌。（圖／翻攝X@tamayan2nd）

熊本縣警察本部表示，在震度達7的地區，截至下午5時，已發生12起房屋倒塌事件、4起人員受困屋內的事件，其中以八代市鏡町地區的案件居多。此外，縣內目前有9人因無法取得聯繫或受困於建築物內，警方正持續確認其安危狀況。

▲強震發生後，各地災情陸續傳出。（圖／路透）

熊本縣宇城市公共職業介紹所「Hello Work宇城」（ハローワーク宇城）的職員表示，這次的地震搖晃幅度前所未見，「碎紙機和置物櫃都倒了。窗戶的窗框也脫落，停車場也出現裂痕。設施內原本約有30名職員與洽公民眾，目前所有人都已疏散至停車場。疏散過程中有1人因扭傷而受到輕傷，目前也正考慮是否要轉移至地勢較高的地點避難」。

另一方面，根據NHK在當地6時10分從熊本縣八代市上空捕捉到的畫面，可見日本製紙株式會社八代工廠的煙囪倒塌，目前正緊急確認員工的安全與詳細受災狀況。