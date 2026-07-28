快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

記者楊庭蒝／綜合報導

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震後，嘉島町大型購物中心「永旺夢樂城熊本- AEON MALL」晚間傳出爆炸，現場冒出白煙，建築外牆倒塌、鋼骨外露，屋頂也出現受損情形。警方表示，目前正在蒐集傷者資訊，消防單位則持續確認現場狀況。

據日本NHK報導，經營永旺夢樂城的零售業巨頭永旺集團表示，由於接獲永旺夢樂城熊本發生爆炸的消息，目前正確認實際情況。

消防單位表示，28日下午6時左右，陸續接獲多名民眾報案，指稱位於熊本縣嘉島町的永旺夢樂城熊本「傳出爆炸聲，並冒出白煙」。消防人員目前正在現場調查詳細情況。

NHK直升機於下午6時20分左右從嘉島町上空拍攝的畫面顯示，永旺夢樂城熊本部分建築外牆已剝落，疑似鋼骨的結構直接裸露在外；現場還可看到類似屋頂的構造倒塌，屋頂區域也出現疑似破洞的痕跡。

據報導，附近一家文具店人員表示，下午5時30分過後，曾聽到永旺夢樂城熊本方向傳來一次「砰」的聲響，聽起來就像爆炸，「當時還以為又發生地震了」。

另一家鄰近餐廳的員工則說，當時正在店內打掃，突然聽見「轟」的一聲巨響，之後便看到永旺夢樂城熊本方向揚起大量塵土。