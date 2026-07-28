快訊／駐韓美軍基地通報「白磷外洩」　市府緊急要求居民避難！

▲圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道平澤市K-55美軍基地，稍早於今（28）日下午傳出白磷外洩。在美軍主動透過112專線通報後，當地警方展開確認，平澤市府隨即發布災難簡訊，提醒基地周邊居民避免皮膚接觸，並前往安全地點避難。目前美軍方面確實曾提出相關通報，但詳細外洩情況與規模仍待進一步確認。

根據《韓聯社》，事件發生於28日下午5時7分（台灣時間下午4時7分），地點位在京畿道平澤市西炭面的K-55美軍基地，是駐韓美軍重要設施之一。警方接獲報案指出，基地內疑似發生白磷外洩事件，隨後相關單位開始掌握現場狀況。

平澤市府接獲消息後，透過災害預警系統發布簡訊通知民眾，「K-55美軍基地內發生白磷外洩，附近居民請避免皮膚暴露，並撤離至安全場所。」

▲南韓京畿道平澤市市府向民眾發送災難簡訊，提醒駐韓美軍基地疑似白磷外洩。（圖／記翻攝自韓網）

平澤市府也提醒周邊居民留意自身安全，避免靠近可能受影響區域。不過，截至目前，官方尚未公布是否有人員受到傷害，以及白磷外洩的具體範圍與原因。

警方相關人士表示，美軍方面確實有提出相關通報，但目前「尚未掌握準確內容」，包括外洩量、事故發生經過及現場處置狀況，都仍在確認當中。

據悉，白磷是一種具有高度反應性的化學物質，外觀為白色固體、質軟、有劇毒，接觸空氣後容易燃燒，常被用為化學武器，若直接接觸皮膚可能造成嚴重傷害，因此相關事故通常需要進行嚴格管制與安全處理。另外，白磷彈是手榴彈、炮彈、炸彈的一種。