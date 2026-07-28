站都站不穩！熊本強震左右猛搖「比10年前可怕」　冰箱櫃子全倒了

▲熊本縣規模7.1強震，老舊房屋倒塌。（圖／翻攝X@tamayan2nd）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，隨後又發生多起餘震，其中規模最大達到6.1。目前已傳出多起火災及老舊房屋倒塌的災情，據信造成多人受傷，但仍無法掌握完整情況。當地居民驚慌避難之餘，也忍不住想起2016年的熊本大地震。

這場地震發生在當地時間16時27分（台灣時間15時27分），震源僅約10公里，宇城市、冰川町都觀測到最大震度7級。

《產經新聞》指出，這是熊本時隔10年再次遭遇7級地震，也再次勾起許多民眾內心的恐懼與不安。

在JR熊本站內烏龍麵店工作的一名40歲先生表示，他腦中浮現10年前的熊本大地震，「那時候餘震很嚴重，所以很擔心會不會又有大型地震發生。店裡之後是否還能繼續營業，也不知道會變成怎樣。」

熊本市南區一家報紙販售店的60多歲女性員工回憶，「突然開始左右劇烈搖晃，接著震動越來越強。我已經無法站立，只好鑽進附近的桌子下面。」她同樣談到10年前的地震，「原以為這種地震不會再發生了，所以感到很害怕。」

八代市居民山口純子接受TBS採訪時，正待在戶外陰涼處休息。天氣酷熱難耐，她從家中倉皇逃出，來不及攜帶任何飲用水，但也不敢貿然返家，「想到10年前也是後來才發生主震，現在就回去家裡，讓我感到害怕。」

山口純子認為，這次強震的左右搖晃程度，比2016年熊本大地震時還要嚴重，「我記得上次比較像是上下震動，但這次是左右搖晃，所以冰箱、餐具櫃全部倒下，現在家裡一片混亂。」

為了防範火災，她已預先關閉電源總開關，因此目前無法確認是否停電等狀況。

山口純子從鄰居那裡聽說，附近好幾間老房子倒塌，一座大型倉庫的外牆更出現大面積崩落，「倉庫裡沒有住人，但其他老舊房屋裡，我想應該還有人住。」

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