快訊／高速公路遭震垮？熊本「橋面錯位下陷」　驚見隆起接縫錯落

記者羅翊宬／編譯
日本九州熊本縣今（28）日發生規模7.1強烈地震，其中八代市測得最大震度達6強。最新消息，高速公路「九州自動車道」（E3）疑似因強震導致橋面受損。《日本放送協會》直升機空拍畫面顯示，九州自動車道八代交流道附近高架道路疑因震動影響，出現接縫高低落差與路面錯位情況。
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある九州自動車道の八代インターチェンジの上空から午後5時50分ごろにNHKのヘリコプターが撮影した映像では、高架部分の道路の継ぎ目で段差ができ、ずれ落ちているのが確認されました。https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/85KjR8gMtu— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
對此，西日本高速道路公司也接獲多起通報，指出九州道部分路段發生路面隆起及設施損壞。
根據《日本放送協會》（NHK），地震發生後，直升機下午5時50分，從空中拍攝熊本縣八代市九州自動車道八代交流道附近畫面。影像可確認，高架道路部分接縫位置出現明顯段差，路面結構疑似發生位移，部分路段看起來有向下錯落的情況。目前詳細受損程度仍由相關單位進一步確認。
熊本の高速八代インター付近の様子— mappiy3434 (@mappiy_yeaheeee) July 28, 2026
やばいな
#地震
#熊本地震 pic.twitter.com/fVHFAL0yNY
西日本高速道路公司表示，受到地震影響，九州自動車道陸續收到多起異常通報。其中，熊本縣松橋交流道至八代交流道之間路段，有民眾反映「路面隆起」、「部分設施損壞」等情況。
由於高速道路屬於重要交通幹線，相關單位已針對受損路段進行確認與檢查，後續將依照道路安全狀況採取必要措施。
另外，位於熊本縣八代市的植柳橋，也於稍早傳出橋面崩塌至河面的消息。當地警方證實，崩塌的橋面為自行車道與人行道。
▼日本熊本縣八代市植柳橋因強震導致橋體倒塌。（圖／翻攝自X）
#九州自動車道 亀裂がある！#熊本地震#NHK pic.twitter.com/1HFuTgLLfQ— MAMIE (@mamie20101222) July 28, 2026
うわっ、こちらは五メートルはズレてる????#九州自動車道 https://t.co/SpPWG7Etgi pic.twitter.com/jPrm9A8sHz— MAMIE (@mamie20101222) July 28, 2026
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