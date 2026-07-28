快訊／高速公路遭震垮？熊本「橋面錯位下陷」　驚見隆起接縫錯落

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣今（28）日發生規模7.1強烈地震，其中八代市測得最大震度達6強。最新消息，高速公路「九州自動車道」（E3）疑似因強震導致橋面受損。《日本放送協會》直升機空拍畫面顯示，九州自動車道八代交流道附近高架道路疑因震動影響，出現接縫高低落差與路面錯位情況。

對此，西日本高速道路公司也接獲多起通報，指出九州道部分路段發生路面隆起及設施損壞。

根據《日本放送協會》（NHK），地震發生後，直升機下午5時50分，從空中拍攝熊本縣八代市九州自動車道八代交流道附近畫面。影像可確認，高架道路部分接縫位置出現明顯段差，路面結構疑似發生位移，部分路段看起來有向下錯落的情況。目前詳細受損程度仍由相關單位進一步確認。

西日本高速道路公司表示，受到地震影響，九州自動車道陸續收到多起異常通報。其中，熊本縣松橋交流道至八代交流道之間路段，有民眾反映「路面隆起」、「部分設施損壞」等情況。

由於高速道路屬於重要交通幹線，相關單位已針對受損路段進行確認與檢查，後續將依照道路安全狀況採取必要措施。

另外，位於熊本縣八代市的植柳橋，也於稍早傳出橋面崩塌至河面的消息。當地警方證實，崩塌的橋面為自行車道與人行道。

▼日本熊本縣八代市植柳橋因強震導致橋體倒塌。（圖／翻攝自X）