熊本7.1強震6萬人收避難指示　熊本市長正從台灣趕回日本

▲日本熊本縣28日發生規模7.1強震。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，截至當地下午5時30分，共計6萬1151人接到避難指示。熊本市長大西一史透過社群平台X發文表示，他人正在台北飛回熊本的班機上，在連上飛機Wi-Fi之後確認熊本發生震度7強震的消息，目前尚未掌握詳細災情，但餘震恐怕還會持續發生，呼籲民眾提高警覺，採取保護自身安全的行動。
大西一史此次前往台灣是為了參加半導體經濟論壇，他稱，目前已與縣府災害對策本部取得聯繫，已向機長確認，由於熊本機場跑道關閉，目前似乎無法降落，但無論如何都要設法趕回去。
熊本縣2016年曾發生震度7的強震。大西一史提及此事，並稱「我們經歷過熊本地震」，並強調市民齊心協力至關重要。
熊本縣28日當地下午4時27分發生規模7.1強震，震源深度僅10公里，多起餘震接連來襲。熊本縣宇城市、冰川町測得最大震度7，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町、益城町震度6強，上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、蘆北町震度6弱。
另據總務省消防廳，截至當地下午5時30分，福岡縣、長崎縣、熊本縣共計6萬1151人接到避難指示。
現在台北から熊本に帰る機内です。熊本で震度7の地震との情報を飛行機のWi-Fiがやっと繋がり確認しました。詳しい情報は分かりませんが、どうか皆さん揺れは続くと思いますので警戒して身を守る行動をとって下さい。災害対策本部と連絡が取れました。皆さん落ち着いて助け合って行動して下さい。— 熊本市長 大西一史 (@K_Onishi) July 28, 2026
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