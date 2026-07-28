熊本7.1強震6萬人收避難指示　熊本市長正從台灣趕回日本

▲日本熊本縣28日發生規模7.1強震。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，截至當地下午5時30分，共計6萬1151人接到避難指示。熊本市長大西一史透過社群平台X發文表示，他人正在台北飛回熊本的班機上，在連上飛機Wi-Fi之後確認熊本發生震度7強震的消息，目前尚未掌握詳細災情，但餘震恐怕還會持續發生，呼籲民眾提高警覺，採取保護自身安全的行動。

大西一史此次前往台灣是為了參加半導體經濟論壇，他稱，目前已與縣府災害對策本部取得聯繫，已向機長確認，由於熊本機場跑道關閉，目前似乎無法降落，但無論如何都要設法趕回去。

熊本縣2016年曾發生震度7的強震。大西一史提及此事，並稱「我們經歷過熊本地震」，並強調市民齊心協力至關重要。

熊本縣28日當地下午4時27分發生規模7.1強震，震源深度僅10公里，多起餘震接連來襲。熊本縣宇城市、冰川町測得最大震度7，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町、益城町震度6強，上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町、蘆北町震度6弱。

另據總務省消防廳，截至當地下午5時30分，福岡縣、長崎縣、熊本縣共計6萬1151人接到避難指示。