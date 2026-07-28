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快訊／熊本強震「劇烈搖晃」10秒站不穩！電腦螢幕砸落　傳發生火災

▲▼日本九州熊本28日下午發生強震，熊本城一段石牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本九州熊本28日下午發生強震，熊本城一段石牆倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州熊本縣今（28）日下午發生規模7.1強震、震源深度僅10公里，宇城市觀測到最大震度7，西原村、合志市等地也出現強烈搖晃。當地居民形容「不抓住東西就無法站立」，部分政府機關內電腦螢幕倒下、展示品掉落。此外，氣象單位也觀測到長周期地震動最高「階級4」，高樓恐受明顯影響。

根據日媒《富士新聞網》，該起強震於28日下午4時27分（台灣時間下午3時27分）發生，震央位於熊本縣，震源深度約10公里，規模達M7.1。熊本縣宇城市測得最大震度7，為此次地震中最強烈區域。

測得震度6弱的西原村公所表示，地震發生瞬間出現劇烈晃動，辦公室內電腦螢幕倒下，擺放的展示物也掉落。公務員回憶當時情況指出，「像是突然傳來『咚』的一聲強烈搖晃，感覺搖晃持續超過10秒。」

該名職員表示，「當下必須抓住東西才能站穩！即使原本坐在座位上，也只能拼命壓住周遭物品，避免因劇烈搖晃造成更多損害。」目前西原村方面持續確認相關災情。

同樣觀測到震度6弱的合志市府職員也表示，「當時搖晃程度強烈到無法站立」，但截至目前仍在確認是否有進一步災害或設施受損情況。

根據日媒《共同社》指出，熊本縣宇城消防署指出，轄區內在強震後接獲多起民眾撥打119報案，除了有居民受傷以外，更可能有部分災區傳出火災，目前仍在釐清詳細災情。

▲▼日本九州熊本28日下午強震，貨架震到倒塌。（圖／路透）

▲日本九州熊本28日下午強震，貨架震到倒塌。（圖／路透）

《日本放送協會》（NHK）指出，此次地震除了強烈搖晃外，也觀測到「長周期地震動」。熊本縣測得最高等級「階級4」，天草、蘆北地區則測得「階級3」。

所謂長周期地震動，是指大型地震發生時，周期超過2秒、緩慢但幅度較大的搖晃。這類震動對高樓建築影響較大，可能造成建築物內家具移動、傾倒等情況。

日本氣象廳表示，長周期地震動達「階級4」時，高層建築內的人員可能無法站立，未固定的家具可能大幅移動甚至翻倒，牆面也可能出現較多裂縫或龜裂。

此外，長周期地震動「階級2」也在佐賀縣南部、熊本縣阿蘇地方、球磨地方、大分縣西部，以及宮崎縣北部平原地區、南部山區與鹿兒島縣薩摩地方被觀測到，顯示此次地震影響範圍廣泛。

目前日本相關單位持續掌握各地災情與人員受影響狀況，並針對後續可能發生的餘震保持警戒。

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