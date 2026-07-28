上下猛震後左右狂搖！熊本宇城市2地狂燒竄煙「多棟房屋倒塌」

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，隨後又發生多起餘震，其中最大規模達6.1。宇城市至少發生2處火災，另外還有多棟房屋倒塌，目前正在確認是否有人員受傷。

FNN報導，位於熊本市內的《熊本電視台》新聞中心，首先出現強烈的上下震動，隨後橫向搖晃持續很長一段時間。激烈晃動甚至導致室內燈光一度熄滅，桌面文件與架上物品也紛紛掉落，工作人員緊急躲到桌下避難。

JR九州表示，包括新幹線及一般鐵路在內，所有列車目前均暫停行駛。

除了宇城市消防局證實的災情消息，社群媒體上也流傳電視新聞播送的自衛隊直升機拍攝畫面，顯示宇城市冰川町至少2處建築物發生火警、濃煙竄天，消防車已出動灌救。

當地時間7月28日16時27分（台灣時間15時27分），熊本縣發生規模7.1強震，震源僅約10公里，宇城市觀測到最大震度7級。