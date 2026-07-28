上下猛震後左右狂搖！熊本宇城市2地狂燒竄煙「多棟房屋倒塌」

記者吳美依／綜合報導
日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，隨後又發生多起餘震，其中最大規模達6.1。宇城市至少發生2處火災，另外還有多棟房屋倒塌，目前正在確認是否有人員受傷。
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
FNN報導，位於熊本市內的《熊本電視台》新聞中心，首先出現強烈的上下震動，隨後橫向搖晃持續很長一段時間。激烈晃動甚至導致室內燈光一度熄滅，桌面文件與架上物品也紛紛掉落，工作人員緊急躲到桌下避難。
JR九州表示，包括新幹線及一般鐵路在內，所有列車目前均暫停行駛。
熊本県震度7の地震により— ゆるふわ怪電波☆埼玉 (@yuruhuwa_kdenpa) July 28, 2026
宇城広域連合消防本部には複数の119番通報が殺到
自衛隊による航空偵察によると市街地では複数の火災が発生中
地上での消防隊の活動が見られないけど通報に対して消防力が足りてないか pic.twitter.com/59ZU1ahyWU
除了宇城市消防局證實的災情消息，社群媒體上也流傳電視新聞播送的自衛隊直升機拍攝畫面，顯示宇城市冰川町至少2處建築物發生火警、濃煙竄天，消防車已出動灌救。
當地時間7月28日16時27分（台灣時間15時27分），熊本縣發生規模7.1強震，震源僅約10公里，宇城市觀測到最大震度7級。
熊本・宇城市の市内2カ所で建物が燃える火災 家屋の倒壊も複数確認 熊本で震度7 #FNNプライムオンライン https://t.co/j7VnAqFdgd— FNNプライムオンライン (@FNN_News) July 28, 2026
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