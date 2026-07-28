熊本7.1強震！日緊急設立官邸對策室　高市早苗3指示全力救援

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，最大震度7級，隨後更發生最大規模6.1的多起餘震。首相高市早苗已宣布3項緊急應變措施，要求政府全力投入救援行動。

高市早苗在地震後第一時間於社群平台X（前身為推特）發文說明，首相官邸危機管理中心已立即設置「官邸對策室」，緊急召集各相關部會局長級官員組成的「緊急召集小組」，全面掌握災情動態。

此外，高市早苗也已下達3大核心指示。第一，儘速掌握災害受損情況。第二，與地方政府密切合作，在「人命第一」的方針下，由政府一體動員，全力投入災民救助等緊急應變措施。第三，適時且精確地向民眾提供避難指示及災害資訊，確保資訊透明流通。

高市早苗表示，由於這次地震影響，有明海與八代海已發布海嘯注意報，預計出現1公尺高海嘯，「請注意不要靠近海岸。」此外也提醒民眾持續留意可能發生同等規模地震，做好防範準備。

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