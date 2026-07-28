快訊／熊本強震癱瘓交通！JR九州全線停駛、ANA熊本長崎航班暫停

▲日本九州熊本28日發生規模7.1強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州熊本今（28）日下午發生規模7.1強烈地震，震後交通受到影響。JR九州宣布，包括九州新幹線在內的九州地區所有列車暫停行駛；全日空（ANA）則暫停熊本、長崎兩座機場當日出發航班，後續將視機場設施狀況決定是否恢復營運。

根據《日本放送協會》，JR九州表示，由於受到地震影響，目前九州地區所有列車均暫停運行，範圍包括連結主要城市的九州新幹線。目前暫未公布恢復行駛的時間，將持續確認地震造成的影響。

航空交通方面，全日本空輸（全日空，ANA）指出，受熊本縣發生震度7地震影響，熊本機場與長崎機場28日出發的所有航班暫停營運。航空公司將根據兩座機場跑道及相關設施的檢查結果，判斷後續是否恢復飛行。

全日空進一步說明，稍早一架由沖繩縣那霸飛往熊本的NH1868航班，因受到地震影響，正在熊本機場上空盤旋等待。至於目前停放在熊本、長崎機場內，原定後續起飛的航班，也將待確認機場狀況後再決定是否出發。

根據日媒《共同社》，全日空已確認熊本、長崎兩座機場28日所有出發航班暫停運行。航空公司提醒，旅客行程可能受到影響，後續航班資訊仍需依官方公告為準。