7.1強震「震垮熊本城石牆」！日網友：在我眼前塌了

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣28日當地時間下午4時27分（台灣下午3時27分）發生規模7.1地震，最大震度7級，震源深度僅10公里，發布海嘯注意報。社群媒體流傳畫面顯示，就連熊本城的城牆也隨之崩落，搖晃劇烈程度可見一斑。

▲熊本城石牆因強震崩塌。（圖／翻攝X@sirokumadio）



社群媒體X帳號「@sirokumadio」表示，「熊本城的石牆就在我眼前崩塌了。」畫面可見，隨著大小石塊崩落，揚起濃濃塵土，即使在遠方也能清晰可見。

此外，南韓《韓聯社》最新消息也指出，此次日本地震，就連南韓釜山也感受到明顯震動，目前釜山消防當局已接獲157件報案，部分居民疏散中。

在規模7.1強震之後，又接連出現至少5起餘震，包括4時29分一起震源深度極淺的規模4.5地震，最大震度達到5弱，接著又發生規模分別為4.2、3.8、4.0的地震。

日本政府宣布，內閣官房長官木原稔預計當地下午5點半（台灣下午4點半）召開臨時記者會。