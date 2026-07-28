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快訊／日本九州發布「海嘯警報」　最高恐達1公尺！

▲▼日本九州海嘯開始陸續抵達。（圖／翻攝自Ｘ）

▲日本九州海嘯開始陸續抵達。（圖／翻攝自Ｘ）

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣稍早於今（28）日下午發生規模7.1強震。對此，日本氣象當局針對九州西側的有明海、八代海發布海嘯注意報，預估沿岸恐出現最高1公尺海嘯，且有明海、八代海已觀測到第一波海嘯抵達，後續海浪可能持續增高。當局呼籲民眾立即遠離海岸、河岸等危險區域。

根據日媒《富士新聞網》，受到海嘯影響，有明海、八代海沿岸各港口預估可能出現最高1公尺海嘯。日本氣象單位表示，目前第一波海嘯已陸續抵達有明海、八代海，但提醒民眾不要因第一波規模較小而掉以輕心，因為後續海浪仍可能進一步增高。

預估海嘯抵達時間方面，大牟田、太良町及天草的第一波海嘯預估於下午5時抵達，島原港則預估於下午5時10分抵達。不過當局提醒，實際海嘯高度可能超過預估值，甚至可能達到預測高度的2倍以上，因此沿岸居民與遊客都應提高警覺。

日本氣象單位強調，海嘯並非只有一次襲來，「第2波、第3波可能比第1波更高」，即使第一波已經抵達，危險仍未解除。此外，海嘯最高水位有時需經過數小時才會出現，因此即便超過預估抵達時間，也不能鬆懈警戒。

當局進一步指出，即使只有數十公分高的海水，也足以產生極大衝擊力，可能瞬間將人沖倒、奪走性命。因此，正在磯釣、戲水或游泳的民眾應立即離開海中，並遠離海岸及河口地區。

日本氣象單位最後呼籲，「民眾絕對不要前往海岸或河川查看狀況」，在海嘯注意報解除之前，應持續留在安全場所避難，避免因好奇或誤判情勢而發生意外。

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