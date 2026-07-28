快訊／日本規模7.1地震！最大震度7級　發布海嘯注意報

▲日本熊本縣發生規模7.1強震，最大震度7。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者詹雅婷／綜合報導
日本熊本縣28日下午當地4時27分發生規模7.1地震，最大震度7級，震源深度10公里，發布海嘯注意報。
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
根據氣象廳測得數據，最大震度7級出現在熊本，長崎島原半島震度5強，福岡筑後、熊本球磨、鹿兒島薩摩震度5弱，佐賀縣南部、熊本阿蘇震度4級，福岡縣北九州震度3級。
根據ABEMA TIMES等報導，熊本縣宇喜市和冰川町震感強烈，氣象廳對有明、八代海發布海嘯注意報。預計海嘯最大高度為1公尺，但依地點不同，實際海嘯高度也可能高於預期。
受到地震影響，JR九州暫停九州境內所有線路的列車運行。
緊急地震速報からの— 川崎まんこい社長＠7/24札幌???? (@yayoi_shochu) July 28, 2026
大きな揺れ
めっちゃ怖い#鹿児島空港 #地震 pic.twitter.com/AYtnkd89yi
めっちゃ揺れた#熊本#地震 pic.twitter.com/myLb6GSa3U— ﾀﾋﾇ (@sinikake468) July 28, 2026
讀者迴響