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神秘51區爆野火！軍事禁區狂燒1780公頃　網熱議「祕密武器測試」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 神秘51區附近爆發野火，引發網友關注。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國內華達州高度機密的51區附近近日爆發大規模野火，引發不少網友熱議是否正進行秘密武器測試。火勢現已蔓延逾4400英畝（約1780公頃），消防單位雖緊急應對，但至今未取得控制。

《每日郵報》報導，這場「鵪鶉泉野火」（Quail Springs Fire）25日開始在內華達州林肯郡延燒，燒毀包括美國空軍內華達試驗訓練靶場（NTTR）的管制土地，地點就在巴爾德山（Bald Mountain）一帶。

軍事禁區延燒　網掀陰謀論

由於火場位於國防部管轄的軍事禁區內，消防當局正採取限制火勢蔓延、圍堵控制的策略，而非全面投入撲救，現場共26名隊員在三級事故指揮官統籌下參與滅火。

美國土地管理局（BLM）指出，強風、高溫與極低的相對濕度是火勢擴大主因，每天下午火勢都會加劇，零星雷暴也可能帶來突發性強陣風。不過周遭居民目前無需撤離，也沒有任何建築物或公共空間面臨威脅。

儘管官方稱起火原因是雷擊，仍有大批網友提出質疑。有直播觀眾留言寫道，「我懷疑是在測試定向能武器（DEW），而這場火就是測試結果」；有人開玩笑稱可能是新武器試爆失敗，還有人猜測是為「銷毀」外星人留下的證據。

2013年解密　UFO通報激增原因曝

51區自1955年建立以來始終是陰謀論的溫床，1989年科學家拉薩爾（Robert Lazar）在電視上聲稱曾在附近的秘密基地「S-4」研究外星技術，讓51區聲名大噪。

美國中央情報局（CIA）直到2013年才正式解密逾400頁文件，承認51區的存在，並揭露冷戰時期U-2與A-12偵察機的高空測試，正是當年UFO目擊報告激增的來源，但對1974年以後的51區用途則隻字未提。

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