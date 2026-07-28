開闢新戰線！烏無人機猛襲「裏海補給線」　2衝突交織風險增

▲2025年5月，伊朗德黑蘭北部194公里處諾沙赫市（Noshahr）附近，裏海碼頭景觀。（資料照／VCG）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，烏克蘭近日派出遠程無人機，攻擊俄羅斯與伊朗途經裏海（Caspian Sea）的軍事補給線，不僅開闢新戰線，更讓烏俄及中東衝突交織在一起。

烏克蘭襲裏海 伊朗強烈反彈

烏克蘭總統澤倫斯基25日在X發文證實，該國發動遠程攻擊回應俄羅斯空襲，並且「取得非常顯著的成果」，不僅打擊距離邊境1200公里的多座俄羅斯軍工廠與煉油廠等設施，還襲擊裏海「參與伊朗軍事貨運的船隻及一艘軍艦。」

烏克蘭安全局（SBU）說明，攻擊目標包括裏海一座俄羅斯油田、一艘俄羅斯飛彈快艇，以及把伊朗製無人機運往俄羅斯的貨輪。

伊朗外交部已召見烏克蘭駐德黑蘭代表提出正式抗議，外長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日也點名澤倫斯基，指控這場攻擊造成一艘伊朗商船上的一名船員喪生，已向俄羅斯及歐盟強調基輔的行動「不能置之不理」。

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

伊俄關係深化 烏尋求美國支持

伊朗近年持續向莫斯科提供攻擊無人機，用於烏克蘭戰爭。俄羅斯今年則向德黑蘭提供情報支援，協助應對美以空襲。

隨著2國深陷戰火，伊俄日益成為彼此重要的軍事合作夥伴，裏海更是雙方的關鍵海上路線。如今烏克蘭將攻擊範圍延伸至此，不僅干擾莫斯科與德黑蘭的聯繫，也可能有助於向川普政府爭取支持。

詹姆士馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）歐亞防擴散計畫主任諾特（Hanna Notte）分析，「澤倫斯基越能向川普展現自己與美國站在同一陣線對抗伊朗，對烏克蘭就越有利。」

不過，伊朗已揚言報復，唯未說明具體手段。分析人士指出，烏克蘭部分地區落在伊朗飛彈的射程範圍內。