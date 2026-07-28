　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

快訊／南韓「韓劇拍攝景點」海上行人橋崩塌　17名遊客受困！

▲▼南韓慶尚北道浦項市知名觀光景點「博里多橋」於28日驚傳坍塌。（圖／浦項南部消防署）

▲南韓慶尚北道浦項市知名觀光景點「博里多橋」於28日驚傳坍塌。（圖／浦項南部消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道浦項市一處海上人行觀景橋，稍早於今（28）日下午驚傳崩塌！連接海岸與礁岩的「博里多橋」（보릿돌교，意譯則為麥穗石橋）中段橋墩與橋面突然垮落，導致正在橋上或海邊活動的遊客、釣客共17人一度受困，所幸在消防人員與民間漁船協助下全數救出，目前尚未傳出人員傷亡。

該座橋梁，曾是2025年韓劇《善意的競爭》拍攝景點，為女主角劉在伊（李惠利飾演）最後一幕的地點。

根據《韓聯社》，浦項市府與浦項南部消防署指出，該起事故發生於28日下午1時15分（台灣時間中午12時15分），位在慶尚北道浦項市南區九龍浦邑長吉里的海上人行橋「博里多橋」，疑因中間橋墩與橋面結構崩塌，部分橋體落入海中。

事故發生後，17名民眾被困在靠近海側的橋面及周邊區域，消防單位接獲通報後立即出動救援，並協調附近民間漁船加入搜救行動，最終將所有受困者安全帶離現場。

這座「博里多橋」主要功能是連接海岸與海上礁岩，提供民眾散步觀景，也是不少遊客前往海邊釣魚的通道。平時有民眾會沿著步道前往礁岩區域欣賞海景或進行垂釣活動。

浦項市與消防單位事後調閱現場監視器畫面，確認事故發生當下，並沒有民眾正在通過崩塌的橋段，因此目前未發現直接因橋體坍塌造成的傷亡案例。

不過，由於事故現場仍存在不明風險，消防人員持續進行水下搜索，以確認是否還有未被發現的人員落海或受困。消防相關人士表示，「正在透過水中搜索，確認是否發生可能的人員傷害事故。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看
熊本AEON爆炸！女員工還原驚悚現場：一堆人在哭
日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震
快訊／熊本AEON爆炸　多人死亡！
宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起
台股狂殺！法人看落底2訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震

快訊／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　警方證實：多人死亡！

熊本AEON爆炸傳「2樓坍塌」清晰空拍照曝光！警方緊急疏散200人

食品消費稅「最快明年4月」降至1%！高市民調慘跌　自民黨給答案

快訊／熊本AEON MALL爆炸崩塌！2樓「多人受困」　空拍畫面曝光

宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起

7.1強震至少50傷！熊本縣12起房屋倒塌　有民眾受困

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

貓咪被關陽台求救！一進來無視媽媽的碎碎唸XD

食安法規趨嚴、油品風波延燒！ foodpanda推出「食安懶人包」

蕭敬騰載A-Lin「一句話讓她怕了」　她曾騎共享機車...帽子內藏蟑螂

颱風「白海豚」最快今晚生成！下周赴日注意

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震

快訊／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　警方證實：多人死亡！

熊本AEON爆炸傳「2樓坍塌」清晰空拍照曝光！警方緊急疏散200人

食品消費稅「最快明年4月」降至1%！高市民調慘跌　自民黨給答案

快訊／熊本AEON MALL爆炸崩塌！2樓「多人受困」　空拍畫面曝光

宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起

7.1強震至少50傷！熊本縣12起房屋倒塌　有民眾受困

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

苗可麗回台中爸爸一早敲門　「趕緊報警處理」

2比1逆轉扳倒馬來西亞名將　黃品銜挺過台北賽會外首輪

新竹租屋「限竹科工程師、學生」便當店老闆崩潰！在地人曝潛規則

手掌狂冒「超癢小水泡」！沒碰水也中　醫揭真相：根本不挑人

3嘻哈新血宣布合體開唱！　興奮嗨喊：讓大家感受高頻嗨

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

玖壹壹健志揪2男神組「奶爸天團」！破天荒逼做1事：很害羞

「服裝廠千金」李芸　自曝父親每月固定匯55萬生活費

瘦子迷上晨跑大讚adidas新鞋「超輕又穩」　曝看到愛妻穿婚紗感動落淚

【冷血酒駕累犯】雲林少年遭撞亡被丟路邊！　嬤慟：連救人念頭都沒有

國際熱門新聞

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

7.1強震「震垮熊本城石牆」

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

日本規模7.1地震　發布海嘯注意報

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

即／熊本AEON爆炸崩塌！2樓多人受困畫面曝

即／「韓劇拍攝景點」海橋崩塌　17人受困

上下猛震、左右狂搖　熊本宇城市多房倒塌

3姊妹不想分開「共享老公」　婚禮片爆紅慘了

即／日7.1強震　韓釜山「明顯感到震動」

熊本市長：正從台灣趕回日本！

即／熊本強震「劇烈搖晃10秒」站不穩　傳火災

英18歲新手媽累癱睡著！5天大女嬰窒息亡

即／熊本2分鐘連2震　日政府將開記者會

更多熱門

相關新聞

即／日職傳奇投手板東英二病逝　享壽86歲！

即／日職傳奇投手板東英二病逝　享壽86歲！

日本知名藝人、日本職棒中日龍隊前投手板東英二，於本月22日因慢性心臟衰竭離世，享壽86歲。

又是中國人！30歲男「無照蛇行」拒韓警攔查

又是中國人！30歲男「無照蛇行」拒韓警攔查

北韓軍官遭「公開槍決」　官兵目睹嚇壞翻白眼

北韓軍官遭「公開槍決」　官兵目睹嚇壞翻白眼

金正恩帶妻女現身！北韓「戰勝日」閱兵登場

金正恩帶妻女現身！北韓「戰勝日」閱兵登場

東野圭吾3度稱霸！陸網崩潰曝驚人版稅

東野圭吾3度稱霸！陸網崩潰曝驚人版稅

關鍵字：

日韓要聞南韓浦項博里多橋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

超商店長遭公公百刀砍死！閨蜜轟無能丈夫視而不見

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！死者閨蜜曝公公到超商堵人

7.1強震「震垮熊本城石牆」

公公殺兒媳　婆婆下樓鄰居急勸阻：不要下去看

0050跌到97元！一票人套慘　他示警別碰2種ETF

快訊／二伯HAHABABY道歉了！認「商品陸續下架」

中和公公殘殺媳婦百刀　頭頸幾乎快斷

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

中和媳婦遭公公砍死　爆被「惡魔一家」當提款機

蕭伊情斷Joeman首發聲「是我提分手」！怒甩謠言

34歲媳慘遭割喉放血亡　公公殺媳動機曝

手機狂發燙！iPhone「開啟1設定」有感降溫　一票人實測狂讚

公公殺媳婦！　閨蜜爆「渣男想跟正宮住」：只為省房租

更多

最夯影音

更多
郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸
43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面