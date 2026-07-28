快訊／南韓「韓劇拍攝景點」海上行人橋崩塌　17名遊客受困！

▲南韓慶尚北道浦項市知名觀光景點「博里多橋」於28日驚傳坍塌。（圖／浦項南部消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道浦項市一處海上人行觀景橋，稍早於今（28）日下午驚傳崩塌！連接海岸與礁岩的「博里多橋」（보릿돌교，意譯則為麥穗石橋）中段橋墩與橋面突然垮落，導致正在橋上或海邊活動的遊客、釣客共17人一度受困，所幸在消防人員與民間漁船協助下全數救出，目前尚未傳出人員傷亡。

該座橋梁，曾是2025年韓劇《善意的競爭》拍攝景點，為女主角劉在伊（李惠利飾演）最後一幕的地點。

根據《韓聯社》，浦項市府與浦項南部消防署指出，該起事故發生於28日下午1時15分（台灣時間中午12時15分），位在慶尚北道浦項市南區九龍浦邑長吉里的海上人行橋「博里多橋」，疑因中間橋墩與橋面結構崩塌，部分橋體落入海中。

오늘 오후 포항시 구룡포읍의 보릿돌교 붕괴



오후 2시경 고립됐던 17명 전원을

민간 어선을 이용해 구조 완료했으며,

오후 2시 3분경 1차 수색을 종료할 당시

추가 사고자는 발견되지 않음 pic.twitter.com/udlr1CAXnV — 캣츠파파 (@ceolmh3) July 28, 2026

事故發生後，17名民眾被困在靠近海側的橋面及周邊區域，消防單位接獲通報後立即出動救援，並協調附近民間漁船加入搜救行動，最終將所有受困者安全帶離現場。

這座「博里多橋」主要功能是連接海岸與海上礁岩，提供民眾散步觀景，也是不少遊客前往海邊釣魚的通道。平時有民眾會沿著步道前往礁岩區域欣賞海景或進行垂釣活動。

浦項市與消防單位事後調閱現場監視器畫面，確認事故發生當下，並沒有民眾正在通過崩塌的橋段，因此目前未發現直接因橋體坍塌造成的傷亡案例。

不過，由於事故現場仍存在不明風險，消防人員持續進行水下搜索，以確認是否還有未被發現的人員落海或受困。消防相關人士表示，「正在透過水中搜索，確認是否發生可能的人員傷害事故。」