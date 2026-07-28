快訊／日職棒傳奇投手板東英二病逝　享壽86歲！轉戰演藝圈家喻戶曉

▲日本知名藝人、前棒球選手板東英二病逝。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

日本知名藝人、日本職棒中日龍隊前投手板東英二，於本月22日因慢性心臟衰竭離世，享壽86歲。消息於今（28）日透過官方網站公布，由其家屬代為發表聲明。板東英二球員時期曾登上甲子園舞台，加盟中日隊後3度入選明星賽，退役後憑藉幽默談吐與親和形象活躍於電視、電影圈，成為日本跨足體育與演藝領域的代表人物。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，板東英二1940年出生於舊滿洲國安東省虎林縣（現中國黑龍江省虎林市），高中時期展現投球實力，1958年代表德島商業高校參加夏季甲子園，帶領球隊一路挺進決賽並獲得準優勝，成為當時日本高校棒球界備受矚目的投手。

隔年，板東英二加入日本職棒中日龍隊，展開11年的職業生涯。效力期間，他曾3度獲選參加日本職棒明星賽，在投手丘上的表現受到肯定，也累積不少球迷支持。

退出職棒後，板東英二並未離開鎂光燈，而是轉任棒球評論員，隨後進軍演藝圈。憑藉流暢口才、活潑個性與獨特幽默感，他經常登上綜藝節目，並參與多部戲劇及電影演出。

其中，板東英二在1990年憑藉電影《あ・うん》（夥伴）演出獲得日本電影學院獎最佳男配角獎，證明自己不僅在體育領域有所成就，也具備演員實力。

報導指出，板東英二以「巧妙的話術與明亮的角色形象」受到觀眾喜愛，在職棒退役後仍持續活躍於電視節目與影視作品，成為許多日本民眾熟悉的面孔。