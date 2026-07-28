5.5億天價賠償！　女切卵巢囊腫被醫師「誤切膀胱」

▲女子遭醫師誤切膀胱，獲賠1700萬美元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女性前往醫院接受卵巢囊腫切除手術，但醫師誤把她幾乎整個健康膀胱切除，導致她需持續接受醫療照護。陪審團23日一致裁定醫療機構存在疏失，須賠償受害女子及其丈夫共1700萬美元（約新台幣5.5億元），創下當地史上最高的醫療疏失賠償紀錄。

接受卵巢囊腫切除 驚覺膀胱沒了

Bangor Daily News報導，這起醫療疏失事件發生在2023年3月1日，丹妮爾蓋儂醫師（Danielle Gagnon）為當時40歲受害女子艾蜜莉（Emily Mitchell）進行腹腔鏡手術，以切除其左側卵巢的囊腫。影像顯示，該腫塊持續明顯增大，但屬良性。

艾蜜莉術後出現劇烈疼痛、腹脹及排尿困難，在病情惡化之際，她轉院至東緬因醫學中心，並由該院外科醫療團隊進行探查手術，盼能替受損膀胱進行修復。只不過多名醫師找不到她的膀胱壁，認定剩餘健康組織已不足以重建膀胱。訴訟文件顯示，丹妮爾蓋儂醫師幾乎把艾蜜莉的健康膀胱全部切除。

報導稱，丹妮爾蓋儂醫師此前切除的組織被送回病理科重新檢驗，這才發現當初切下的是膀胱壁組織，沒有卵巢組織的痕跡。

受害女飽受折磨 獲賠1700萬美元

這起醫療疏失造成艾蜜莉歷經漫長折磨，不僅有超過8個月的時間必須仰賴導管排尿，期間反覆出現尿道感染與腎臟感染。2023年10月，她再度接受手術，由醫師利用腸道組織替她重建膀胱。

儘管事發3年多，艾蜜莉依舊飽受反覆泌尿道感染所苦，需持續接受醫療照護。她與丈夫約書亞（Joshua Mitchell）表示，當初醫療團隊事前並未取得切除膀胱的同意，丹妮爾蓋儂醫師當初也未曾提出這種可能性。

此案經法院審理後，9人陪審團23日一致判定，北極光健康機構（Northern Light Health）及旗下內陸醫院（Inland Hospital）在照顧艾蜜莉的過程中存在疏失，醫院要支付1575萬美元賠償金給艾蜜莉，用來補償她的痛苦、永久性傷殘以及未來的醫療費用，同時丈夫約書亞也獲賠125萬美元。