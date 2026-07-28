23歲飛機工程師被壓死！　波音787維修一半「機械掉落」

▲ 維珍航空一名工程師維修中遭掉落的機械設備重壓身亡。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國維珍航空（Virgin Atlantic）一名飛機工程師在希斯洛機場為一架波音787夢幻客機進行維修作業時，因機械設備突然倒塌重壓，送醫後在加護病房搶救整整4周，最終仍因傷重不治，本月稍早家屬同意撤除維生系統後離世。

綜合《太陽報》等英媒，23歲死者喬治．巴克斯頓（Georgie Buxton）事發時正在機庫內一架波音787的燃油箱附近進行維護測試，未料機械裝置突然崩落，令他當場被重壓、受困其中。

事發原因至今不明，而這架飛機事後出於安全考量已停飛，等待調查結果出爐。內部消息人士直言，「不可能在重金屬零件從噴氣式機械脫落後讓飛機繼續飛。」

巴克斯頓在維珍航空服務約2年，此前曾任職於瑞安航空（Ryanair），2年前他在LinkedIn上興奮地宣布轉職消息，當時寫下，「在瑞安航空和所有工程師與技師共事是莫大榮幸，現在是時候繼續前進，繼續學習更多不同機型了！」

維珍航空發言人對此表示，「我們深感悲痛，一名深受愛戴的工程團隊成員不幸離世」，「同仁的安全與福祉始終是我們的首要之務，我們十分痛心」，同時正與相關主管機關及飛機製造商波音密切合作調查，以釐清所有事實。

希斯洛機場發言人則回應，「很遺憾得知這起悲劇，我們對喬治的親友及維珍航空大家庭所有同仁致上誠摯慰問。」

維珍航空旗下共擁有17架波音787-9夢幻客機，每架可搭載最多264名乘客，機齡平均約10年。西倫敦驗屍官法院預計本周就此案開啟調查並宣布暫時休庭。