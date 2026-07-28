追查中國洗產地？美突襲越南工廠　外界擔憂又祭新關稅

▲越南成衣廠工作情況。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》28日引述知情人士說法報導，美國海關官員對越南境內「與中國有關聯」的工廠實施突擊稽查，引發華府對這個東南亞國家提高關稅的憂慮。美國海關暨邊境保護局（CBP）表示，該機構無法立刻回應此報導。

美突襲越南工廠 未有重大證據

知情人士透露，美方人員審查了文件、原物料來源、生產製程，以確認產品出口至美國前增加多少價值，並調查潛在的軟體智慧財產權問題。

他們坦言，這次突襲稽查確實引發美國調高越南關稅的擔憂，但目前尚未掌握任何中國貨物非法經越南轉運至美國的重大證據。

▼川普政府與各國大打貿易戰。圖為洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）

美越貿易戰 中國「洗產地」成焦點

隨著美國總統川普大打關稅戰，華府持續就智慧財產權、工業生產過剩、貿易詐欺等問題施壓河內當局。

其中，俗稱「洗產地」的中國商品轉運行為，正是美國對越南提出的主要指控之一。非法中國貨物要不就是完全沒更動，要不就是僅接受微幅加工提高少許價值，就被貼上越南製造標籤。

知情人士透露，雙方近月持續就去年10月達成的貿易框架進行最終協議談判，但在轉運認定及非關稅壁壘等核心議題上分歧難解，因此陷入緊張關係。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本月稍早更直言，「確實存在純粹的非法貨運，他們把貨物送到越南，貼上越南製造的標籤。」

▼越南電動車公司VinFast位於海防市的生產線自動化情況。（示意圖／CFP）



越對美貿易順差激增 狂揹301調查

事實上，越南是目前唯一同時面對美國3項「第301條款」調查的國家。

面對智慧財產權指控，河內已加強執法力道，向美國提交長達3581頁的說明文件，列舉2021至2025年間近2萬件侵權查處案例。

面對強迫勞動指控，越南外交部25日回應，川普政府23日宣布10%至12.5%新一波關稅的決定，「無法全面反映現實」，並堅稱越南正努力避免、減少並消除強迫勞動，包括對強迫勞動生產的產品實施進口禁令。

川普第一任期對中國發起的貿易戰，促使許多企業實施供應鏈多元化，也讓越南在近年躍升為多個美國大品牌的關鍵生產中心。Nike逾半數鞋款在越南生產，蘋果也將大量非iPhone產品移往當地製造。

川普政府持續將雙邊貿易巨大失衡視為貿易關係不公平的證據，並且需要修正。根據美國最新的5月貿易數據，越南對美月度貿易順差規模已超越台灣，達到1780億美元。