納坦雅胡赴美見川普　傳將揭露伊朗「鎬山」核設施最新動向

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赴美國要與總統川普會晤，預計伊朗戰爭與核計畫將成會談關鍵議題。消息人士透露，納坦雅胡將提供情報，指伊朗正在「鎬山」（Pickaxe Mountain）基地強化其核設施，且該政權對外聲稱願意持續和平談判並不屬實，重建先前遭美軍重創的飛彈與無人機計畫。

核用離心機進駐「鎬山」地下設施

紐約郵報引述耶路撒冷消息人士說法指出，以色列已掌握關鍵證據，顯示位在地下深處的鎬山設施首度有核用離心機進駐。

這座設施深藏在科朗山（Mount Kolang）地下300多英尺處，自2020年動工以來就被懷疑是伊朗核計畫的一環。此前該處未曾出現核活動跡象，也讓川普在先前對伊朗的打擊行動中選擇不觸及此地，但長期以來一直被懷疑是伊朗核計畫據點。

川普曾試圖淡化關於鎬山相關消息，並對媒體記者宣稱美方並未掌握相關資訊。不過，他近期已釋出不排除轟炸該設施的訊號，另有消息稱，美軍已準備發動地面行動，奪取據信儲存在伊朗境內的數百磅濃縮鈾。

伊朗重建飛彈與無人機計畫

消息人士補充說明，以色列還將提供證據，揭露伊朗正重建其飛彈與無人機計畫。這些情報終將表明，伊朗在與美國的停火談判期間，並沒有認真考慮放棄其核子計畫或飛彈計畫。

除了伊朗的動向，納坦雅胡此行也將向川普簡報黎巴嫩與加薩的停火進展，並在華府參加參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）追思活動。