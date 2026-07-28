無照蛇行逃逸！「中國籍男子」拒韓警攔查　濟州民眾出手助逮人

▲中國籍男子在南韓濟州島非法滯留、無照駕駛，遇警方臨檢時涉嫌危險駕駛。（圖／濟州警察廳，下同）

記者羅翊宬／編譯

一名30多歲中國籍男子涉嫌在南韓濟州島無照駕駛、危險駕車，面對警方攔查時不但拒絕停車，還持續闖紅燈、違規迴轉並高速逃逸。警方展開追捕時，男子與車內3名同樣來自中國的夥伴棄車逃跑，最終在警民合作下才終於被逮捕，其中2名路過民眾協助壓制嫌犯，成為案件關鍵。

根據《韓聯社》，南韓濟州西部警察署今（28）日表示，已依違反《道路交通法》等罪嫌，對非法滯留的30多歲中國籍男子A某立案調查。同車另外3名中國籍人士，則也被證實簽證早已過期、非法滯留南韓，目前已移交給出入境外國人廳處理。

警方指出，事件發生於25日上午6時30分，地點位在濟州市蓮洞一處道路。當時警方正在巡邏，以預防交通事故，然而卻在無意間發現一輛汽車內的駕駛與乘客「全員皆未繫上安全帶」，因此要求該車輛停靠路邊接受檢查。

然而，該名中國籍男子A某不僅沒有配合警方指示，反而駕車逃離現場。逃逸過程中，他涉嫌違反交通號誌、違規迴轉以及超速行駛，警方認定其行為屬於危險駕駛，隨即展開追捕行動。

濟州西部警察署老衡派出所安景賢（音譯）警長等6名員警接獲通報後，立即駕駛2輛巡邏車追趕，並利用前後包夾方式封鎖逃逸路線，試圖迫使嫌犯停車。

不過，A某與車內另外3人卻突然棄車逃跑，4人分別朝著不同方向逃離。警方展開追蹤搜索，最終將4人陸續逮捕歸案。

其中，A某在逃跑時衝向車流量較大的道路，警方試圖制伏時，他仍激烈抵抗。此時，剛好經過現場的2名南韓民眾主動上前協助，抓住A某身體協助警方控制嫌犯，讓警方得以迅速完成逮捕。

警方進一步調查發現，A某當時是在未取得駕照的狀態下駕駛車輛，且他與同行3人皆已超過南韓規定的合法居留期限，屬於非法滯留身分。目前警方正調查相關違法情況，後續將依法處理。

根據韓媒《KBS News》，近來濟州島連續破獲多起外國人犯罪事件，且當事者皆為中國籍人士。濟州西部警察署22日指出，50多歲中國籍男子A某、30多歲中國籍男子B某在建設工地現場打零工維生，兩人在位於濟州市老衡洞的宿舍同居，豈料21日兩人卻因「你為什麼不出門買食材」而起口角，最後A某持刀砍傷B某。經調查，兩人皆為非法滯留。