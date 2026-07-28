砸66萬抽脂隆乳！31歲二寶媽突猝逝手術台　醫攤手：開始前就死了

▲31歲女子接受整形手術喪命。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

國際間接連傳出醫美整形奪命的悚人悲劇！繼墨西哥30歲知名美妝網紅加西亞（Adriana Garcia）日前因整形不幸猝逝引發關注後，哥倫比亞近期也爆發一起醫療糾紛。一名年僅31歲的二寶媽薩拉（Sara Milena Echeverría Alcendra），在花費重金進行抽脂與隆乳手術過程中，因不明原因當場猝逝於手術台上，家屬悲痛質疑醫療團隊有重大疏失，當地警方已正式展開調查。

31歲二寶媽薩拉命喪手術台

根據哥倫比亞媒體《El Tiempo》等外媒報導，31歲的薩拉為了達到理想體態，在事前接受多次專業醫療評估後，非常有毅力的她，耗費數月的時間成功減掉逾30公斤。在獲得醫護人員的許可後，薩拉決定砸下超過6,500萬哥倫比亞比索（約新台幣66萬元），準備一次性進行抽脂與隆乳2項大手術。

減重30公斤花66萬整形...丈夫闖手術室見冰冷遺體

薩拉的丈夫卡洛斯（Carlos Hernández）悲痛還原事發當天經過，指出夫妻倆上週四（23日）上午抵達診所，薩拉隨即於上午11時許被送入手術室開始動刀。

不料，整個手術流程進行不到3分之1的時間，醫療團隊便突兀地走出手術室，向等候在外的卡洛斯宣告薩拉已經不幸身亡的噩耗。

二寶媽確切死因是什麼？

聽聞妻子驟逝的卡洛斯完全無法接受，當下情緒失控直接衝進手術室，然而映入眼簾的僅剩薩拉已經冰冷的遺體。卡洛斯控訴，現場的主治醫師竟然雙手一攤，當場坦言「完全不知道發生了什麼事」。

麻醉醫師稱「動刀前心跳驟停」

而現場的麻醉醫師則聲稱薩拉是在「手術尚未開始前」就突然心跳驟停，但卡洛斯根據現場設備與妻子體表狀況研判，堅信薩拉絕對是在手術進行過程中發生意外。

由於醫療團隊對於死因說詞反覆且無法給出合理交代，家屬已正式報案。目前哥倫比亞警方與司法單位已全面接手此案，薩拉的確切死因與詳細醫療過程，仍有待法醫後續解剖與進行病理化驗以徹底釐清。



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