食品消費稅「最快明年4月」降至1%！高市民調慘跌　自民黨給答案

▲日本首相高市早苗27日晚間在總理官邸召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗近期面臨執政壓力，多項民調顯示內閣支持率走低。外界認為，民眾不滿政府優先推動皇室典範修正等政策，卻延宕與民生經濟高度相關的減免消費稅。面對日圓貶值、物價上漲，高市早苗昨（27）日晚間宣布將加速推動食品飲料消費稅減稅法案。最新消息指出，最快將從明年4月起實施調降消費稅至1%。

《日本新聞網》於27日晚間指出，日本政府與自民黨針對食品飲料消費稅減免方案已大致確定方向，規劃從明年4月起，連續2年將飲食料品消費稅率從原本的8%降至1%，政策實施期限為2年。不過，目前跨黨派「社會保障國民會議」仍未能整合各黨意見，最終方案將由高市早苗作出判斷。

根據《日本放送協會》，由跨黨派進行協商的「社會保障國民會議」27日召開實務者會議，負責協調的自民黨稅制調查會長小野寺五典表示，各黨對具體減稅方案「未能達成一致」，因此修正版中間整理案未能提出單一方向，而是列出各政黨對減稅與補助措施的不同主張。

▲7月10日，日本眾議院審議並通過《皇室典範》修正案。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《每日新聞》指出，日本政府與自民黨目前支持的方案，是將食品飲料消費稅稅率從現行的8%降至1%，剩餘1%稅收（年約6000億日圓）則用於向中低收入者提供補助。該方案被視為「實質零稅負」構想，日本政府估計可透過稅收調整，減輕民眾生活負擔。

據悉，高市早苗原先承諾將消費稅降至0%，但因收銀系統的修改，稅率降至1%所花費的時間會比降至0%還要更短，因此最後才朝稅率降至1%的方向討論。

不過，該方案也遭在野黨反彈。部分政黨認為，政府與執政黨過早推動特定方案，未充分整合各方意見；也有主張應改以直接補助方式支援民眾，或是在確保財源後，推動食品飲料消費稅長期減免。國民民主黨黨代表玉木雄一郎認為，自民黨所推出的減稅方案，可能會對經濟造成嚴重負面影響。

高市早苗27日晚間6時（台灣時間下午5時）召開記者會時證實，跨黨派「社會保障國民會議」針對減免食品飲料消費稅的討論已進入最後階段，日本政府將在取得整理結果後「迅速提出法案」，讓民眾能盡快感受到減輕經濟負擔的效果。她強調，「如果想完成某些事情，勢必會遭遇巨大阻力，但實現政見的決心卻絕對不會動搖！」

▲受到中東緊張情勢、日圓貶值等影響，日本國內物價不斷上漲。圖為日本超市。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨內部對減稅方案仍存在歧見。支持者認為，食品價格上漲之際，降低消費稅將有助減輕家庭負擔；但黨內參議員西田昌司等反對者擔心，消費稅是社會保障的重要財源，若調降後再恢復稅率，可能會導致經濟與財政政策造成混亂。

自民黨稅制調查會今（28）日召開正副議長會議討論相關方案時，也有黨內幹部提出財政風險疑慮。不過，與會人士同意將後續協調交由稅制調查會長小野寺五典負責，繼續推動跨黨派討論。

自民黨幹事長鈴木俊一表示，政府已在2月眾議院改選期間承諾加速討論減免食品消費稅，因此應在形成結論後迅速提出法案。他指出，將依照高市早苗希望減輕民眾負擔的方向，持續進行黨內協調。