　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

食品消費稅「最快明年4月」降至1%！高市民調慘跌　自民黨給答案

▲▼日本首相高市早苗27日晚間在總理官邸召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗27日晚間在總理官邸召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗近期面臨執政壓力，多項民調顯示內閣支持率走低。外界認為，民眾不滿政府優先推動皇室典範修正等政策，卻延宕與民生經濟高度相關的減免消費稅。面對日圓貶值、物價上漲，高市早苗昨（27）日晚間宣布將加速推動食品飲料消費稅減稅法案。最新消息指出，最快將從明年4月起實施調降消費稅至1%。

《日本新聞網》於27日晚間指出，日本政府與自民黨針對食品飲料消費稅減免方案已大致確定方向，規劃從明年4月起，連續2年將飲食料品消費稅率從原本的8%降至1%，政策實施期限為2年。不過，目前跨黨派「社會保障國民會議」仍未能整合各黨意見，最終方案將由高市早苗作出判斷。

根據《日本放送協會》，由跨黨派進行協商的「社會保障國民會議」27日召開實務者會議，負責協調的自民黨稅制調查會長小野寺五典表示，各黨對具體減稅方案「未能達成一致」，因此修正版中間整理案未能提出單一方向，而是列出各政黨對減稅與補助措施的不同主張。

▲▼7月10日，日本眾議院審議並通過《皇室典範》修正案。（圖／達志影像／美聯社）

▲7月10日，日本眾議院審議並通過《皇室典範》修正案。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《每日新聞》指出，日本政府與自民黨目前支持的方案，是將食品飲料消費稅稅率從現行的8%降至1%，剩餘1%稅收（年約6000億日圓）則用於向中低收入者提供補助。該方案被視為「實質零稅負」構想，日本政府估計可透過稅收調整，減輕民眾生活負擔。

據悉，高市早苗原先承諾將消費稅降至0%，但因收銀系統的修改，稅率降至1%所花費的時間會比降至0%還要更短，因此最後才朝稅率降至1%的方向討論。

不過，該方案也遭在野黨反彈。部分政黨認為，政府與執政黨過早推動特定方案，未充分整合各方意見；也有主張應改以直接補助方式支援民眾，或是在確保財源後，推動食品飲料消費稅長期減免。國民民主黨黨代表玉木雄一郎認為，自民黨所推出的減稅方案，可能會對經濟造成嚴重負面影響。

高市早苗27日晚間6時（台灣時間下午5時）召開記者會時證實，跨黨派「社會保障國民會議」針對減免食品飲料消費稅的討論已進入最後階段，日本政府將在取得整理結果後「迅速提出法案」，讓民眾能盡快感受到減輕經濟負擔的效果。她強調，「如果想完成某些事情，勢必會遭遇巨大阻力，但實現政見的決心卻絕對不會動搖！」

▲▼日本超市。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到中東緊張情勢、日圓貶值等影響，日本國內物價不斷上漲。圖為日本超市。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨內部對減稅方案仍存在歧見。支持者認為，食品價格上漲之際，降低消費稅將有助減輕家庭負擔；但黨內參議員西田昌司等反對者擔心，消費稅是社會保障的重要財源，若調降後再恢復稅率，可能會導致經濟與財政政策造成混亂。

自民黨稅制調查會今（28）日召開正副議長會議討論相關方案時，也有黨內幹部提出財政風險疑慮。不過，與會人士同意將後續協調交由稅制調查會長小野寺五典負責，繼續推動跨黨派討論。

自民黨幹事長鈴木俊一表示，政府已在2月眾議院改選期間承諾加速討論減免食品消費稅，因此應在形成結論後迅速提出法案。他指出，將依照高市早苗希望減輕民眾負擔的方向，持續進行黨內協調。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看
熊本AEON爆炸！女員工還原驚悚現場：一堆人在哭
日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震
快訊／熊本AEON爆炸　多人死亡！
宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起
台股狂殺！法人看落底2訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震

快訊／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　警方證實：多人死亡！

熊本AEON爆炸傳「2樓坍塌」清晰空拍照曝光！警方緊急疏散200人

食品消費稅「最快明年4月」降至1%！高市民調慘跌　自民黨給答案

快訊／熊本AEON MALL爆炸崩塌！2樓「多人受困」　空拍畫面曝光

宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起

7.1強震至少50傷！熊本縣12起房屋倒塌　有民眾受困

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

貓咪被關陽台求救！一進來無視媽媽的碎碎唸XD

食安法規趨嚴、油品風波延燒！ foodpanda推出「食安懶人包」

蕭敬騰載A-Lin「一句話讓她怕了」　她曾騎共享機車...帽子內藏蟑螂

颱風「白海豚」最快今晚生成！下周赴日注意

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　示警恐再現震度7地震

快訊／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　警方證實：多人死亡！

熊本AEON爆炸傳「2樓坍塌」清晰空拍照曝光！警方緊急疏散200人

食品消費稅「最快明年4月」降至1%！高市民調慘跌　自民黨給答案

快訊／熊本AEON MALL爆炸崩塌！2樓「多人受困」　空拍畫面曝光

宛如災難片！熊本好市多商品掉落砸顧客　電燈狂閃尖叫聲四起

7.1強震至少50傷！熊本縣12起房屋倒塌　有民眾受困

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

苗可麗回台中爸爸一早敲門　「趕緊報警處理」

2比1逆轉扳倒馬來西亞名將　黃品銜挺過台北賽會外首輪

新竹租屋「限竹科工程師、學生」便當店老闆崩潰！在地人曝潛規則

手掌狂冒「超癢小水泡」！沒碰水也中　醫揭真相：根本不挑人

3嘻哈新血宣布合體開唱！　興奮嗨喊：讓大家感受高頻嗨

熊本相隔10年再爆7級強震！2016、2026重點對比一次看

熊本AEON爆炸坍塌！商場女員工還原驚悚現場：一堆人在哭

玖壹壹健志揪2男神組「奶爸天團」！破天荒逼做1事：很害羞

「服裝廠千金」李芸　自曝父親每月固定匯55萬生活費

瘦子迷上晨跑大讚adidas新鞋「超輕又穩」　曝看到愛妻穿婚紗感動落淚

【有你真好】路邊狗狗沒地方躲雨　好心人幫忙撐傘陪伴

國際熱門新聞

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

7.1強震「震垮熊本城石牆」

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

日本規模7.1地震　發布海嘯注意報

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

即／熊本AEON爆炸崩塌！2樓多人受困畫面曝

即／「韓劇拍攝景點」海橋崩塌　17人受困

上下猛震、左右狂搖　熊本宇城市多房倒塌

3姊妹不想分開「共享老公」　婚禮片爆紅慘了

即／日7.1強震　韓釜山「明顯感到震動」

熊本市長：正從台灣趕回日本！

即／熊本強震「劇烈搖晃10秒」站不穩　傳火災

英18歲新手媽累癱睡著！5天大女嬰窒息亡

即／熊本2分鐘連2震　日政府將開記者會

更多熱門

相關新聞

即／熊本AEON爆炸崩塌！2樓多人受困畫面曝

即／熊本AEON爆炸崩塌！2樓多人受困畫面曝

日本九州熊本縣今（28）日下午發生強震後，位於熊本縣嘉島町的大型商場「永旺夢樂城熊本」（AEON MALL熊本）驚傳爆炸聲，現場升起白煙，建築外牆出現剝落、鋼骨裸露等受損情況，甚至屋頂疑似傳出坍塌，2樓坍塌、多人受困

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

站都站不穩　熊本強震比10年前可怕

站都站不穩　熊本強震比10年前可怕

即／駐韓美軍基地「白磷外洩」！居民急撤

即／駐韓美軍基地「白磷外洩」！居民急撤

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

即／熊本強震毀高速公路　橋面「錯位下陷」

關鍵字：

日韓要聞日本消費稅高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

超商店長遭公公百刀砍死！閨蜜轟無能丈夫視而不見

快訊／熊本AEON大爆炸！牆體倒塌

砍爛媳婦頭頸奪命「公媳合照曝光」！死者閨蜜曝公公到超商堵人

7.1強震「震垮熊本城石牆」

公公殺兒媳　婆婆下樓鄰居急勸阻：不要下去看

0050跌到97元！一票人套慘　他示警別碰2種ETF

快訊／二伯HAHABABY道歉了！認「商品陸續下架」

中和公公殘殺媳婦百刀　頭頸幾乎快斷

即／熊本「AEON MALL」爆炸倒塌　多人死亡

中和媳婦遭公公砍死　爆被「惡魔一家」當提款機

蕭伊情斷Joeman首發聲「是我提分手」！怒甩謠言

34歲媳慘遭割喉放血亡　公公殺媳動機曝

手機狂發燙！iPhone「開啟1設定」有感降溫　一票人實測狂讚

公公殺媳婦！　閨蜜爆「渣男想跟正宮住」：只為省房租

更多

最夯影音

更多
郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸
43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面