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東野圭吾3度稱霸！榮登中國「作家富豪榜」　陸網崩潰曝驚人版稅

▲▼日本知名暢銷推理小說作家東野圭吾病逝，享壽68歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本知名暢銷推理小說作家東野圭吾病逝，享壽68歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本推理小說巨擘東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲，不僅震撼日本文壇，也在中國掀起大批書迷悼念潮。他長年擁有龐大中文讀者群，曾連續3年登上中國「外國作家富豪榜」榜首，代表作《解憂雜貨店》、《白夜行》累積驚人銷量，影響力甚至超越不少華文界知名作家。

對此，文化學者易中天也發文哀悼，感嘆「先生怎麼能棄我而去」，引發熱烈共鳴。

日本講談社昨（27）日發布訃聞，證實東野圭吾本月23日凌晨因大腸癌辭世。消息曝光後，中國多家媒體第一時間報導，回顧他從推理小說作家躍升為暢銷作家的歷程，以及作品在華語市場締造的驚人成績。

▲▼中國北京書店展出日本暢銷作家東野圭吾的著作《嫌疑人X的獻身》。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國北京書店展出日本暢銷作家東野圭吾的著作《嫌疑人X的獻身》。（圖／達志影像／美聯社）

根據中國媒體《上游新聞》，東野圭吾在中國出版市場具有極高號召力。他2011年憑《白夜行》首度躋身中國「外國作家富豪榜」排名第5；自2017年至2019年更連續3年奪下榜首。其中，2018年版稅收入達人民幣4200萬元（約新台幣2億元），幾乎較前一年翻倍，2019年仍有約人民幣3000萬元。

鳳凰網讀書頻道2022年曾分析東野圭吾在中國爆紅原因，指出《解憂雜貨店》2014年推出簡體中文版後，短短4年銷量便突破1000萬冊，占全球累積銷量1300萬冊的大宗。2008年至2022年間，僅新經典文化引進出版的52部作品，累積銷量便超過2300萬冊。

報導以中國作家余華《活著》、路遙《平凡的世界》作為對照，指出這兩部出版超過30年的經典作品，截至2020年累積發行量約2000萬冊，凸顯東野圭吾在中國市場的驚人號召力。

▲▼東野圭吾作品在中國迅速走紅，在中國文壇擁有重大號召力。（圖／達志影像／美聯社）

▲東野圭吾作品在中國迅速走紅，在中國文壇擁有重大號召力。（圖／達志影像／美聯社）

分析指出，東野圭吾作品在中國迅速走紅，與日劇《白夜行》息息相關。2007年前後，中國網路影音資源快速流通，《白夜行》透過大量網路下載與分享累積人氣，也帶動原著小說熱賣，讓東野圭吾自2008年起成功打開中國出版市場。

東野圭吾在中國文壇也形成特殊現象。報導提到，日本推理文學大師松本清張在日本的文學地位普遍高於東野圭吾；但在中國市場，出版社甚至會引用東野圭吾曾說，「松本清張是影響我創作生涯極深的作家」，藉此提升松本清張作品的市場吸引力。

東野圭吾辭世消息傳出後，大批中國網友湧入社群平台留言悼念。知名作家、文化學者易中天也在微信公眾號發文表示，「我自己與外孫女都是東野圭吾的忠實讀者。無論壓力有多大，只要讀東野圭吾，我的心情就能歸於平靜。那些艱難的日子，是因為東野圭吾的書才能讓我安然渡過的」，最後更感嘆，「先生怎麼能棄我而去。」

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