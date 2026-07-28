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深夜盜竊軍糧走私！北韓軍官遭逮「公開槍決」　官兵目睹嚇壞翻白眼

▲▼北韓執行「公開槍決」場面。（圖／翻攝自韓網）

▲北韓執行「公開槍決」場面。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近傳出軍方高階幹部因涉嫌竊取國家儲備軍糧、企圖從港口走私出口而判處死刑，最後在眾人面前慘遭公開槍決。消息人士透露，這名隸屬南浦市海岸警備部隊的上校級軍官，在糧食短缺期間內挪用數十噸軍糧，撼動軍情，當局藉此向軍方內部貪腐勢力發出強烈警告。

根據《每日北韓》，來自北韓平安南道的消息人士表示，南浦市某海岸警備部隊一名上校級軍官，涉嫌從部隊軍需倉庫內偷取大量國家儲備軍糧，日前遭軍方逮捕，並於12日在部隊官兵面前遭到槍決。

該名軍官疑似利用深夜警戒鬆散時段，從自己管轄的部隊倉庫內搬走數十噸儲備糧食，隨後利用車輛運往南浦港，準備進一步處理。不過，在運送過程中遭到負責守衛倉庫的士兵發現。

消息人透露，當時部分士兵長期以來對軍官階層的貪腐問題感到不滿，發現夜間有大量糧食遭到異常移動後，便立即向部隊保衛部門舉報。調查人員隨後展開追查，該名軍官被軍方保衛局拘捕並接受嚴格審訊。

調查過程中不僅查出其涉嫌挪用軍糧，也發現相關犯罪線索，因此案件迅速移送軍事法庭審理。北韓當局認定，在國內糧食供應緊張之際，竊取國家儲備糧食並企圖走私，是嚴重危害軍隊與國家利益的行為。

該名軍官最終被判處最高刑罰－－死刑。判決出爐後不久，便在南浦港附近射擊場執行公開處決。當時包括部隊官兵在內的人員被要求到場觀看處刑過程，以達到震懾效果。這些官兵們目睹槍決過程後，各個目瞪口呆、嚇到「翻白眼」，最後只能面面相覷、逕自離開現場。

消息人士表示，這起事件之所以受到高度關注，是因為北韓目前正面臨糧食缺乏問題，軍隊內部也出現不安情緒。在此背景下，軍方高級幹部卻涉嫌將軍糧據為己有，被視為嚴重挑戰領導階層對軍隊的控制。

公開處決後，朝鮮勞動黨中央黨部與總政治局也向北韓軍隊內發出嚴正警告，宣稱將徹底清除貪腐分子。消息人士透露，「親眼目睹處決現場的軍官們受到巨大衝擊」，不少人離開現場時臉色慘白，甚至不敢互相對視。

此外，事件發生後，北韓軍方已將南浦港周邊地區提升至特別警戒層級，並派遣由中央黨部所派出的檢查隊常駐港口，直接監督船舶進出與貨物裝載流程。

不過，消息人士補充，由於港口管制措施加強，連正常物資與水產品運輸也受到限制，導致南浦周邊居民生活壓力進一步增加。

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