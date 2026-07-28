金正恩帶妻女現身！北韓「戰勝日」閱兵登場　感念中國人民志願軍

▲北韓27日晚間在平壤體育館廣場進行「祖國解放戰爭勝利日」（戰勝節）73周年閱兵儀式。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）舉行「祖國解放戰爭勝利日」（停戰協定簽署日）73周年紀念活動，由最高領導人金正恩偕同妻子李雪主、女兒金主愛出席，除舉行大型閱兵典禮、紀念演出，也邀請中國、俄羅斯駐平壤外交官觀禮，安排中國人民志願軍相關演出內容，凸顯近期持續升溫的朝中關係，藉由大規模紀念活動強化內部團結。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（27）日晚間出席在平壤體育館廣場舉行的「祖國解放戰爭時期象徵縱隊紀念行進儀式」。閱兵隊伍以手持已故領導人金日成肖像的「親衛中隊象徵縱隊」打頭陣，包括近衛師、內務省、混合機械化馬車隊、摩托車隊等依序進場，官兵皆身穿韓戰時期制服，重現當年作戰場景。

報導逐一介紹各支隊伍，宣稱曾在所謂「解放首爾作戰」、「解放大田作戰」等戰役建立「傳奇功勳」。此外，配備現代化武器裝備的北韓人民軍陸、海、空軍部隊也加入閱兵行列，金正恩則向受閱官兵揮手致意。

▲近衛師、內務省、混合機械化馬車隊、摩托車隊等依序進場。（圖／路透）

北韓國防相努光鐵致詞，「對於時時刻刻威脅國家主權安全的勢力，絕對不會坐視不管！我們將透過更加明確且負責任的方式行使戰爭遏制力量，捍衛憲法、主權及發展利益，同時維護地區和平與安全。」

當晚，金正恩也出席「祖國解放戰爭勝利73周年紀念演出」，妻子李雪主與女兒金主愛陪同觀賞。

北韓官媒公布的畫面顯示，現場演唱《我們的7月27日》、《7月27日進行曲》等宣揚北韓在韓戰（朝鮮戰爭）中「勝利」的歌曲，並播放紀念中國人民志願軍參戰的影像，演奏《中國人民志願軍戰歌》。報導宣稱相關節目，「令觀眾深受感動」。

▲金正恩、李雪主、金主愛出席觀賞演出。（圖／路透）

南韓《韓聯社》分析，北韓此次高規格紀念活動，不僅是為了彰顯韓戰老兵的功績，也希望藉此激發年輕世代的自豪與忠誠心，強化不同世代的思想凝聚力。此外，中國、俄羅斯駐北韓外交官也獲邀出席活動，加上中國人民志願軍元素大幅增加，也反映北韓有意持續展現近來回暖的朝中關係。

除了閱兵與演出外，北韓各地也同步舉辦紀念活動，包括烈士陵園、人民軍烈士紀念塔及烈士墓前的獻花儀式，祖國解放戰爭勝利紀念館開放參觀，各地安排韓戰老兵與青年學生交流見面會。

在北韓國內頗具代表性的血海歌劇團、國立民族藝術團等知名藝文團體也在平壤大劇場與三大革命展示館前進行戶外歌唱演出，金日成、金正日銅像前則擺放由黨政軍機關及社會團體敬獻的花籃，以紀念這場北韓宣稱為「勝利」的韓戰停戰周年。