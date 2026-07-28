　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

33台人被捕！躲寮國飯店「詐騙台灣人」　中國籍主嫌仍在逃

▲▼33台人被捕！躲寮國飯店「詐騙台灣人」　中國籍主嫌仍在逃。（圖／翻攝臉書）

▲寮國警方破獲詐騙集團，一共逮捕51名外國人，其中包括33名台灣人。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

寮國警方突擊北部川壙省（Xieng Khouang）一間飯店，當場逮捕51名涉嫌從事網路詐騙的外籍人士，包括33名台灣人、8名印尼人、5名日本人及5名中國人。

TBS、《寮越雜誌》等外媒報導，警方22日接獲民眾報案稱，一批外籍人士在該飯店內進行可疑活動，隨即前往展開突擊搜查，果然破獲網路詐騙集團。

警方在現場扣押電腦60台、手機76支、護照29本、簽證文件3份，以及車輛、電動車及大批辦公設備，合計逾百件犯罪工具。被捕51人之中，47人為男性，4人為女性，來自台灣、印尼、日本與中國。

初步調查結果顯示，該詐騙集團鎖定台灣消費者，在網路上架設平台，販售服飾、家具及電子產品等商品，誘使被害人付款後拒絕出貨。

該飯店所有人是一名寮國公民，但全棟租賃給一名50歲中國孫姓男子使用。孫男被指控是犯罪網絡主謀，負責統籌運作、扣押成員護照並發放報酬。

目前51名嫌疑人已移交寮國公安部所屬外國人管理局，後續將依法律規定進行調查與處理。不過，警方抵達時，孫男駕駛轎車提前逃離，當局已發出通緝令，全力追緝中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台鋼獵鷹隊長走人！　正式離隊
TWICE爆5成員不續JYP！志效認「心情沉重」：無法像平常
「白海豚」估下半天變中颱　西半部午後防雷陣雨
殺媳砍到快斷頭　公公不滿她「回嘴態度差」
19歲男大生載4人出遊　撞死37歲女路人
快訊／蔣萬安拋「倒閣」議題　盧秀燕表態：可以討論
中和命案內幕！　媳婦閨蜜揭「公公一家」9大罪狀如惡魔
郭台銘16歲愛女「暑假也得打工」！與友人買手搖飲被直擊
快訊／史上第5慘！台股狂殺2千點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無照蛇行逃逸！「中國籍男子」拒韓警攔查　濟州民眾出手助逮人

他餵大象遭踩死！「象鼻捲倒」逃不了　驚悚過程被錄下

深夜盜竊軍糧走私！北韓軍官遭逮「公開槍決」　官兵目睹嚇壞翻白眼

強震29天奇蹟活！狗狗沒水沒食物受困瓦礫堆獲救　與飼主重逢

庫存告急？美軍打伊朗狂燒飛彈　專家：台海開戰恐撐不住

整理百年老屋發現「藏寶桶」！　夫妻一開驚見整疊現鈔

金正恩帶妻女現身！北韓「戰勝日」閱兵登場　感念中國人民志願軍

33台人被捕！躲寮國飯店「詐騙台灣人」　中國籍主嫌仍在逃

二戰後最嚴峻！法國野火狂燒進逼波爾多　住宅燒毀、泳池全是灰

東野圭吾3度稱霸！榮登中國「作家富豪榜」　陸網崩潰曝驚人版稅

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

貓咪被關陽台求救！一進來無視媽媽的碎碎唸XD

颱風「白海豚」最快今晚生成！下周赴日注意

中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

致癌油案該負政治責任？　陳時中：我不認為有行政怠惰

下車繞車頭橫越馬路...北市婦人遭公車撞倒輾斃！驚悚畫面曝

無照蛇行逃逸！「中國籍男子」拒韓警攔查　濟州民眾出手助逮人

他餵大象遭踩死！「象鼻捲倒」逃不了　驚悚過程被錄下

深夜盜竊軍糧走私！北韓軍官遭逮「公開槍決」　官兵目睹嚇壞翻白眼

強震29天奇蹟活！狗狗沒水沒食物受困瓦礫堆獲救　與飼主重逢

庫存告急？美軍打伊朗狂燒飛彈　專家：台海開戰恐撐不住

整理百年老屋發現「藏寶桶」！　夫妻一開驚見整疊現鈔

金正恩帶妻女現身！北韓「戰勝日」閱兵登場　感念中國人民志願軍

33台人被捕！躲寮國飯店「詐騙台灣人」　中國籍主嫌仍在逃

二戰後最嚴峻！法國野火狂燒進逼波爾多　住宅燒毀、泳池全是灰

東野圭吾3度稱霸！榮登中國「作家富豪榜」　陸網崩潰曝驚人版稅

二伯發聲認「未保留完整設計圖」！　金哈比群組內部真實反應曝光

NCC：南部有災害經驗沒網路降速演習　估中北部1700萬人受影響

拍死小蟲「慘摘眼球」！浴室常見蛾蚋沾滿病菌　揉眼釀綠膿杆菌爆發

台鋼獵鷹隊長走人！　郭少傑正式離隊

無照蛇行逃逸！「中國籍男子」拒韓警攔查　濟州民眾出手助逮人

人妻在SWAG開色情直播　老公檢舉公然猥褻...不起訴理由曝

欠繳罰單連「香蕉籃子」都被查封！千人看完傻眼：沒送香蕉

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」常態販售　Popeyes推鳳梨辣腿堡

蔣萬安稱藍委商議倒閣議題　民眾黨：會審慎討論評估

8／1再上凱道拒毒酒駕集會　國民黨拍板不動員、立委自由參加

【好人一生平安】路上驚覺前方公車左側蓋子沒關！馬上攔車善意提醒

國際熱門新聞

3姊妹不想分開「共享老公」　婚禮片爆紅慘了

英18歲新手媽累癱睡著！5天大女嬰窒息亡

末日魚雷研發已進入收尾　將朝作戰化邁進

孫送別祖母　撲進火化爐「想陪她走」

費城76人正式宣布簽下詹姆斯　將穿23號球衣

柏南迎澤倫斯基訪英　將交付「石斗篷」技術抗俄

台積電追加3.2兆亞利桑那擴廠　化解2大隱憂吸引投資人

川普透露美伊談判：若談不攏就恢復強力軍事行動

33台人被捕　躲寮國飯店詐騙台灣人

離譜房東「陽台當房間租」　1.26坪月租2.2萬

「萬人迷外師」竟是通緝犯　逃亡21年後引渡

納坦雅胡啟程飛往美國　將會晤川普

愛犬走失5年找到了　感人團聚一幕曝光

正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

更多熱門

相關新聞

日本高齡夫妻年金不夠花

日本高齡夫妻年金不夠花

退休後不用再上班，每個月領年金過穩定生活就好，但實際的退休生活可能沒有想像中輕鬆。日本最新統計顯示，即使2026年度公立年金持續調升，許多高齡家庭的日常支出仍高於收入；其中65歲以上、夫妻兩人皆無工作的家庭，平均每月仍短缺約4.2萬日圓，退休後若沒有其他收入，可能持續動用存款填補生活費。

住飯店吃Buffet也中招

住飯店吃Buffet也中招

瑪莎拉蒂台灣收藏家訂製超跑亮相

瑪莎拉蒂台灣收藏家訂製超跑亮相

重新詮釋民主價值角色！　華府智庫分析台灣外交新策略

重新詮釋民主價值角色！　華府智庫分析台灣外交新策略

紐時：中國海警卡位台灣東部　台灣祕密兵推

紐時：中國海警卡位台灣東部　台灣祕密兵推

關鍵字：

寮國網路詐騙飯店台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／遺產「兄弟姊妹特留分」正式走入歷史！　立院無異議三讀刪除

中和公公殘殺媳婦百刀　頭頸幾乎快斷

34歲媳慘遭割喉放血亡　公公殺媳動機曝

中和媳婦遭公公砍死　爆被「惡魔一家」當提款機

中和公公砍死媳　死者夫一句話掀眾怒

快訊／二伯HAHABABY道歉了！認「商品陸續下架」

公公殺媳婦！　閨蜜爆「渣男想跟正宮住」：只為省房租

超商店長遭公公百刀砍死！閨蜜轟無能丈夫視而不見

HAHABABY聯名福箱悄開賣　二伯月扛50萬倉租「背後壓力曝光」

蕭伊情斷Joeman首發聲「是我提分手」！怒甩謠言

公公持長刀追殺34歲媳　她從4樓逃到1樓慘死梯間

郭台銘緋聞女爆「被包養20年」！劈腿嫁第二任老公

頻傳逃稅遭軟禁！梁赫群巧遇老高夫妻　

少女無照騎車色警竟襲胸不開罰單　50萬交保將免職

最容易精神內耗星座排行！第一名總愛把別人的情緒扛回家

更多

最夯影音

更多
郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸
又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面