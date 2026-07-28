33台人被捕！躲寮國飯店「詐騙台灣人」　中國籍主嫌仍在逃

▲寮國警方破獲詐騙集團，一共逮捕51名外國人，其中包括33名台灣人。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

寮國警方突擊北部川壙省（Xieng Khouang）一間飯店，當場逮捕51名涉嫌從事網路詐騙的外籍人士，包括33名台灣人、8名印尼人、5名日本人及5名中國人。

TBS、《寮越雜誌》等外媒報導，警方22日接獲民眾報案稱，一批外籍人士在該飯店內進行可疑活動，隨即前往展開突擊搜查，果然破獲網路詐騙集團。

警方在現場扣押電腦60台、手機76支、護照29本、簽證文件3份，以及車輛、電動車及大批辦公設備，合計逾百件犯罪工具。被捕51人之中，47人為男性，4人為女性，來自台灣、印尼、日本與中國。

初步調查結果顯示，該詐騙集團鎖定台灣消費者，在網路上架設平台，販售服飾、家具及電子產品等商品，誘使被害人付款後拒絕出貨。

該飯店所有人是一名寮國公民，但全棟租賃給一名50歲中國孫姓男子使用。孫男被指控是犯罪網絡主謀，負責統籌運作、扣押成員護照並發放報酬。

目前51名嫌疑人已移交寮國公安部所屬外國人管理局，後續將依法律規定進行調查與處理。不過，警方抵達時，孫男駕駛轎車提前逃離，當局已發出通緝令，全力追緝中。