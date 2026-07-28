二戰後最嚴峻！法國野火狂燒進逼波爾多　住宅燒毀、泳池全是灰

▲法國野火持續延燒，其中一處大火距離波爾多僅剩15公里。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國野火持續延燒，其中一處大火距離波爾多（Bordeaux）僅剩15公里，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）直言，法國正面臨前所未有的野火危機，是自二戰以來最嚴峻。根據外媒的直擊現場，公路兩旁盡是汽車殘骸、焦黑樹幹，猶如通往地獄的道路，超過240處建築徹底摧毀，據信其中許多是巴黎富豪的度假屋。

世紀大火！距離波爾多只剩15公里

BBC、天空新聞等報導，波爾多南方城鎮塞斯塔斯（Cestas）市長史戴夫（Jerome Steffe）直言，這將會是本世紀最嚴重的一場火災，近日野火急遽蔓延時，鎮上1萬7000名居民連夜撤離。截至目前，當地已有4.2萬公頃土地遭焚燒，240棟房屋被摧毀。

▲超過240處建築徹底摧毀。（圖／路透）

史戴夫提到，情況真的非常慘烈，儘管火勢蔓延速度已減緩，但飛散的餘燼或風向突然轉變仍可能帶來風險。氣象單位預估，28日另一波強烈熱浪恐將進一步妨礙滅火行動。

波爾多市長卡澤納夫（Thomas Cazenave）表示，已做好應對各種狀況的準備，因為當地延燒的多起野火中，其中一處距離該市只剩15公里，「我們正準備安置大量民眾，以因應可能發布的進一步撤離命令」。

▲▼飛散的餘燼或風向突然轉變仍可能帶來風險。（圖／路透）

馬克宏談災情：二戰以來最嚴峻

法國總統馬克宏前往災情嚴重的吉倫特地區進行視察時提到，「我們正面臨的情況，比二戰以來任何時候都更加嚴峻」，這是由於近幾周乾燥的天氣型態，大幅提高野火發生的風險，「接下來幾週將會非常艱難，我們必須堅持下去。重點在於應變的急迫性，以及韌性。」

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）警告，法國正經歷前所未有的野火季節，自今年1月以來，全國累計燒毀11萬6085公頃土地，並發生1萬3566起火災，且10起火災之中有9起是人為疏失導致。

除吉倫特省外，瓦爾省、朗德省、上科西嘉省等也發生野火。

▲法國總統馬克宏直言，法國正面臨前所未有的野火危機，是自二戰以來最嚴峻。（圖／路透）

直擊地獄之路 住宅燒毀、泳池浮滿灰

每日郵報是首批獲准進入火場前線的媒體之一，直擊這場野火造成的破壞。連接卡普費雷半島與波爾多市的D106公路，成為這場「二戰以來最嚴重災難之一」的重災核心，公路兩側盡是燒毀的車輛、淪為灰燼的家園，以及一度青翠茂密的松林所留下的焦黑樹幹。

這場野火造成超過240棟建築物完全被燒毀，其中許多被認為是巴黎富豪擁有的度假別墅。在聖尚迪拉克（Saint-Jean-D'Illac）與萊熱卡普費雷（Lége-Cap-Ferret）兩鎮之間的D106公路雙向車道上，一棟又一棟房屋如今僅剩焦黑瓦礫。

布拉貢（Blagon）鎮附近一棟別墅，因大火高溫而整棟崩塌，磚瓦、燒毀的金屬與木材散落在花園各處，車道上停放的一輛Toyota皮卡貨車也已燒得只剩焦黑外殼。露天泳池的池水髒污不堪，水面漂浮著厚厚一層灰，屋內原本是廚房的空間，如今僅能辨認出一台烤箱、三張椅子的骨架殘骸。

根據統計，法國目前已有約22萬人撤離。在此之際，鄰國西班牙如今也因野火進入國家緊急狀態第5天，撤離人數則超過10萬人，首都馬德里以西的野火正處於失控狀態，延燒面積已超過2萬7000公頃。