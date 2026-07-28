伊朗影片教學「暗殺梅蘭妮亞」　威脅川普么子！美特勤局調查中

▲ 梅蘭妮亞、拜倫於2025年1月川普就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗官媒相關Telegram頻道近日釋出一段影片，不僅將美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）列為攻擊目標，更向川普小兒子拜倫（Barron Trump）發出威脅，「這只是開始，拜倫，等著我們」，美國特勤局（USSS）已著手調查。

影片教唆毒殺 曝梅蘭妮亞行蹤「適合下手」

綜合《新聞周刊》等美媒，這段標題為「如何殺死梅蘭妮亞．川普」的影片中秀出她出行時的車隊路線、愛逛的紐約市精品店等，稱這些地點「適合全球自由鬥士行動」，甚至建議在她可能購買的衣物上以神經毒劑下毒。

梅蘭妮亞與拜倫目前都受到特勤局全天候隨行保護，特勤局公共事務發言人賀林（Nate Herring）對此表示，「特勤局已注意到這段影片，將對任何可能對保護對象構成威脅的內容進行調查。基於行動安全考量，我們不對保護情報相關事務公開表態。」

伊朗街頭廣告「血債血還」 喊處決川普全家

事實上，伊朗首都德黑蘭街頭上周便出現多面大型廣告看板，公開要求處決川普全家，包括梅蘭妮亞和小唐納（Don Jr.）、女兒伊凡卡（Ivanka）、艾瑞克（Eric）、蒂芬妮（Tiffany）、拜倫等子女，看板上，還印有「血債血還」的字樣。

川普此前便曾公開稱自己被伊朗列為頭號目標，本月稍早更因伊朗威脅，從土耳其北約峰會返美途中改搭舊款空軍一號。他還向《紐約郵報》透露，為防萬一他已預先留下指示，「如果我出了什麼事，就讓他們見識前所未有的猛烈轟炸。」