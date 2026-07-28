嬌生爽身粉爆致癌危機！　纏訟10年「砸1784億天價」和解

▲ 嬌生因旗下滑石爽身粉產品面臨多起致癌訴訟。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國製藥巨頭嬌生（Johnson & Johnson）27日宣布，將以估計55億美元（約1784億台幣）達成大規模和解，終結逾7.6萬起指控該公司旗下嬰兒爽身粉及滑石粉產品導致卵巢癌的訴訟，可望為這場纏訟長達10年的法律戰畫下句點。

《路透》報導，這份和解協議內容包含紐澤西州聯邦法院合併審理的案件及各州法院相關訴訟，幾乎涵蓋嬌生目前所有滑石粉相關索賠案，但仍須待州法院及聯邦法院95%以上的卵巢癌索賠人接受後才會正式生效。

嬌生法務副總裁哈斯（Erik Haas）表示，公司認為這些訴訟「缺乏法律根據」，且有信心繼續訴訟仍可勝訴，選擇和解是為讓公司能放下包袱，專注於研發救命藥物與醫療設備的使命。

代表約2500名原告的律師席格（Chris Seeger）透露，和解金額未設定上限，若有更多索賠人加入，嬌生最終支付金額可能上看70億美元（約2269億台幣）甚至更高。

付款時程方面，嬌生預計2027年先支付30億美元，餘款於2028年陸續撥付，所有索賠將在18個月內全數清償，較原先破產重組方案分攤逾10年的規劃更快速。不過這份協議僅適用於現有訴訟，不包括未來新提出的訴訟案。

嬌生長期否認滑石粉產品與癌症有關，並強調產品安全、不含石棉。該公司已於2020年停售美國市場的滑石粉嬰兒爽身粉，改以玉米澱粉配方取而代之。達成和解前一周，一名聯邦法官對個別原告能否舉證滑石粉直接導致卵巢癌提出質疑，令嬌生取得重大勝利。