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庫存告急？美軍打伊朗狂燒飛彈　專家：台海開戰恐撐不住

▲▼堤豐中程飛彈發射系統發射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（圖／美國國防部）

▲ 堤豐中程飛彈發射系統發射1枚BGM-109戰斧巡弋飛彈。（資料照／美國國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普暫停打擊伊朗、讓雙方重返談判桌之際，外界對美軍高端武器庫存的疑慮浮上檯面。《紐約時報》此前披露，幕僚曾建議川普暫緩升級衝突，原因之一正是進一步消耗武器庫存的風險；但川普本人否認存在短缺問題，強調「我們的彈藥遠遠超過任何國家，也遠遠超出我們的需求。」

BBC報導，根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）整理的公開數據，美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間共打擊逾1.3萬個伊朗目標，攔截逾1700架伊朗無人機與彈道飛彈，整場戰事至今花費375億美元，大多用於採購彈藥。

戰斧、愛國者、薩德3大系統庫存告急

消耗規模最令外界關注的屬戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），CSIS估計，美軍在衝突期間共發射逾1000枚，每枚造價約260萬美元，庫存預計要等到2031年才能恢復戰前水準。

愛國者防空飛彈（Patriot）戰前庫存估計約2330枚，每枚造價約400萬美元，戰事期間消耗多達1430枚，卻頻繁用於攔截成本僅2萬至5萬美元的伊朗廉價無人機。

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲ 愛國者飛彈防空系統。（資料照／達志影像／美聯社）

此外，更先進的薩德（THAAD）高空防禦系統也大幅消耗，原本約360枚的庫存已使用190至290枚。由於全球僅9套薩德系統投入運作，其中7套屬於美國，若持續消耗恐怕削弱美軍抵禦俄羅斯、中國或北韓彈道飛彈威脅的能力。

專家示警：台海若衝突　美軍恐陷「脆弱窗口」

CSIS資深顧問、退役海軍陸戰隊上校坎西安（Mark Cancian）直言，飛彈生產無法說加速就加速，「依武器類型而定，但製造一枚飛彈基本上需要1到5年」，「我們現在收到的是2023年就投入資金的飛彈」，形容美軍正處於「脆弱窗口」（window of vulnerability），若台海或印太地區在此期間爆發衝突，美國將無法填補高階精準武器需求。

報導指出，中國近年大量投資飛彈技術，包括遠比伊朗所用更為先進的高超音速滑翔飛彈，並積極發展大規模無人機蜂群戰術，正是讓五角大廈最為警惕的威脅情境。

嚇阻論vs.庫存憂慮　分析人士看法分歧

但也有分析人士持不同觀點，前CIA官員、現任美國優先政策研究所安全政策主任奧利多特（Jacob Olidort）認為，武器的嚇阻作用不僅源於持有，更來自展現使用意志。他表示，美軍在極短時間內以精準打擊大幅削弱伊朗軍力，本身就向中國等潛在對手發出強烈訊號。

▲▼美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍薩德系統。（資料照／達志影像／美聯社）

武器庫存的排擠效應在烏克蘭問題上同樣清晰可見，川普去年10月以避免耗盡庫存為由，拒絕提供烏克蘭戰斧飛彈；烏克蘭總統澤倫斯基則向BBC透露，美國每月僅生產60至65枚愛國者飛彈，但「史詩怒火行動」開戰首日便消耗803枚。川普近期則出人意料地主動提議，授權烏克蘭在國內自製愛國者飛彈，此前德日2國已有類似先例。

伊朗國防工業重創　彈盡危機未到

儘管庫存議題持續發酵，多數分析人士認為，美國目前尚無立即耗盡彈藥的危機，部分原因在於伊朗的損失遠比美國慘重。「伊核問題」政策組織（United Against Nuclear Iran）政策主任布羅茲基（Jason Brodsky）指出，伊朗的國防工業基礎已被美軍大規模削弱，大規模生產飛彈、無人機等武器的能力幾乎已被摧毀。

白宮發言人也強調，「美軍擁有足以達成川普總統所有戰略目標的彈藥，甚至更多」，但川普仍持續敦促國防承包商加快生產腳步。

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