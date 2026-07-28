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又是波音！737 MAX「座椅安裝不當」恐釀飛安　FAA下令檢查

▲波音（Boeing）737 Max飛機。（圖／路透社）

▲波音737 Max飛機。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）27日發布適航指令（​airworthiness directive）指出，在美國註冊的453架波音737 MAX座椅可能存在「安裝不當」問題，必須接受檢查以確認是否需要維修。

座椅安裝不當　FAA要求檢查

FAA說明，若承受額外載重、亂流或緊急降落的衝擊，未正確安裝的座椅可能從軌道上脫離，對乘客與機組人員造成傷害，甚至阻擋走道、拖慢疏散速度。

FAA指出，每架737 MAX最多可能有69組軌道式座椅，每組檢查工時約為1小時，維修同樣約需1小時，無須額外零件。若航空公司安排多名人員同步作業，整體耗時可望大幅縮短。

不過，FAA未說明航空公司必須多快修正此問題。

▼波音品管近年備受質疑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 波音飛機。（圖／達志影像／美聯社）

影響範圍擴大　波音回應曝光

根據航空顧問暨情報機構IBA數據，目前全球共有將近2300架737 MAX服役中，其中823架在美國境內飛行。

由於外國監管機關通常會跟進FAA指令，影響範圍可能擴及全球多家航空公司。

波音發言人表示，該公司已於2025年12月針對此問題向各航空業者發布操作指引，「我們支持FAA將該指引列為強制要求」。

適航指令發布之際，波音執行長歐特伯格（Kelly Ortberg）正積極推動提升製造品質與擴大產能。

2024年初開始，波音的生產品質問題就引發外界高度關注，當時一架幾乎全新的阿拉斯加航空（Alaska Air）737 MAX在飛行途中發生艙門脫落事故。

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