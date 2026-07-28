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制裁比轟炸更傷？美官員揭伊朗困境：比起國防部「更怕財政部」

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲德黑蘭一塊大型反美廣告看板，描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

Axios報導，美國官員認為，經濟打擊比轟炸行動更能傷害德黑蘭政權。美國情報指出，伊朗境內已出現經濟危機，包括銀行擠兌及汽油短缺。

川普大規模制裁　伊朗經濟窘迫

報導指出，川普政府鎖定伊朗石油貿易、影子銀行體系、武器採購及航運網絡，已對超過1000人、船隻與飛機實施制裁。

一名美國官員透露，情報顯示「伊朗人正在抱怨無法向武裝人員支付薪資」，原因就是美國財政部實施制裁所引發的經濟壓力。此人宣稱，伊朗如今「面臨擠兌危機，這個蘊含豐富石油的大國卻出現石油短缺。他們更害怕財政部，而不是國防部。」

其他官員則提到，在先前與美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）的談話中，伊朗人明確表示，獲取資金為其核心優先事項。

不過，另一名美國官員坦承，相較於川普目前拒絕授權的大規模轟炸行動，要靠制裁及海上封鎖迫使德黑蘭重回談判桌，必須耗費更長時間。這可能加深共和黨的政治壓力，讓他們在面臨期中選舉之際，試圖捍衛一場不受歡迎又推高油價的戰爭。

▼美軍空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

▲▼美軍8日發動空襲後，伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）燃起熊熊大火。（圖／路透）

談判條件曝光　海峽仍是焦點

美國總統川普24日下令停止針對伊朗連續13天的空襲，27日透露德黑蘭已要求討論協議。雖然伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）否認此說法，但雙方正透過阿曼、卡達與巴基斯坦等斡旋國積極交涉，希望將臨時停火延長為持久協議。

伊朗希望取得美國不再發動攻擊的保證，也希望解凍資產並解除制裁。川普則因伊朗干擾荷莫茲海峽航運而不願做出太多讓步，並且要求德黑蘭交出剩餘核材料。

談判焦點包括一項讓伊朗與阿曼共同管理荷莫茲海峽航運的提案，借鑑馬來西亞、新加坡與印尼三國合作管理馬六甲海峽的模式。但美國資深官員對此表示，「一些伊朗人希望這麼做，但另一些人不希望這麼做，這正是一部分問題的所在」。

▼川普24日下令暫停對伊朗的空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普於當地時間24日前往華盛頓特區華爾道夫酒店出席白宮記者協會晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

經濟戰or傳統戰？批評人士質疑

批評人士認為，川普手上恐怕沒有太多好牌可打，並質疑軍事打擊或經濟施壓，都無法迫使伊朗接受他開出的條件。

奧秘風險顧問公司（Obsidian Risk Advisors）分析師埃里克森（Brett Erickson）27日指出，伊朗今年上半年石油收入估計達230億美元，超出預估目標，「經濟戰在伊朗戰爭中是一個根本性失敗的策略」。

也有消息人士透露，雖然川普宣稱暫停轟炸是為了提供外交途徑，但此決定也源於參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Dan Caine）的警告，也就是關於美軍武器儲備量、尤其是防空攔截飛彈所面臨的供應壓力。

不過，美國資深官員形容凱恩將軍的警告是標準軍事程序，「整體儲備並未耗盡或降至0。當你考慮從全球其他地方調取庫存時，就會伴隨風險，而你必須將這件事匯報給三軍統帥。由他來決定，他才是決策者。」

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）回應，川普「傾向外交解決方案，但若伊朗繼續在荷莫茲海峽或對我們的盟友進行恐怖主義活動，也將持續保留所有選項。」

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