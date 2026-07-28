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爽中101億！他10多年後家破人亡慘澹離世　生前喊：早知就撕掉彩券

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子2002年抱回強力球3.15億美元頭獎，卻在往後的人生接連遭逢親人離世、婚姻破裂與事業重創。（圖／達志影像／示意圖）

圖文／CTWANT

美國西維吉尼亞州建築業者傑克惠特克（Jack Whittaker），2002年聖誕節在家鄉颶風市（Hurricane）一家便利商店買下一張Powerball強力球彩券，一夕抱回3.15億美元（約新台幣101億元）頭獎，創下當時美國彩券史最高彩金紀錄。他原本以為這是人生收到最棒的聖誕禮物，甚至一度懷疑電視公布的中獎號碼出了錯，沒想到這筆巨額財富卻成為人生惡夢的開端。短短5年後，他便公開感嘆：「我真希望當初把那張彩券撕掉。」最終更在接連失去親人、婚姻、事業與財富後，於2020年因長期患病自然辭世，這段經歷也成為外界討論「暴富效應」最知名的案例之一。

綜合《Moneywise》、Yahoo Finance、ABC News等外媒報導，惠特克並非靠樂透翻身的窮小子。他出身貧困，靠著白手起家打造建築事業，中獎前身價便已超過1,700萬美元（約新台幣5.5億元），是當地頗具知名度的企業家。得知中獎後，他曾表示，自己對目前生活已相當滿意，這筆錢最大的意義，是能讓女兒和孫女過上更好的生活。

傑克惠特克曾是美國彩券史頭獎得主之一，豪捐數十億元做公益，人生卻因巨額財富徹底改變。

▲傑克惠特克在接連失去親人、婚姻、事業與財富後，於2020年因病辭世。（圖／達志／美聯社）

惠特克隨後一次領取彩金，並成立「Jack Whittaker Foundation」基金會，希望善用財富回饋社會，同時處理來自全美各地如雪片般飛來的求助信件，甚至聘請賣出中獎彩券的店員協助整理信件。他先後捐出1,500萬美元（約新台幣48億元）興建兩座教堂，又陸續送出房屋、汽車、現金等資產，累計價值超過5,000萬美元（約新台幣161億元），還曾贈送賣出幸運彩券的店員5萬美元（約新台幣161萬元）作為回饋。

惠特克向來出手闊綽，甚至曾開著藍寶堅尼穿梭家鄉，把現金從車窗一路撒向街頭，與民眾分享中獎喜悅，因此成為當地最受矚目的名人之一。然而，龐大財富並未替他帶來長久幸福。中獎不到一年，他和公司便遭遇大量訴訟，雖然不少案件與樂透彩金沒有直接關聯，但接二連三的官司仍讓他花費數百萬美元應訴，多年建立的企業商譽也受到嚴重打擊。

2004年，他又遇上另一場風波。當時他攜帶20萬美元現金前往脫衣舞俱樂部消費，離開後發現停放在外的車輛遭人撬開，鉅款全數遭竊；後續更傳出俱樂部經理及舞孃涉嫌企圖對他下藥，事件一度轟動全美。真正擊垮惠特克的，卻是接連發生的家庭悲劇。中獎後，他相當疼愛孫女布蘭蒂（Brandi Bragg），據報導每週都會給她2,000美元（約新台幣6.4萬元）零用錢，希望她衣食無憂，但布蘭蒂仍逐漸染上毒癮。

2004年9月，她18歲男友被發現陳屍於惠特克名下房產；同年12月，布蘭蒂失蹤多日後被尋獲時已成冰冷遺體，並遭塑膠袋包覆，警方研判死因為藥物過量。惠特克始終認為警方沒有全力調查孫女死亡真相。2005年出席相關聽證會時，他公開痛批執法單位只關注自己的酒駕與其他案件，卻沒有把心力放在追查孫女真正的死因。

失去孫女後，惠特克的人生急速崩塌。他開始酗酒、沉迷賭博，情緒變得暴躁，曾向ABC News坦言：「我已經無法忍受發生在我身上的一切，只要有人想跟我打架，我就跟他打，我什麼都不在乎了。」之後，他還因賭博欠債，開出一張150萬美元（約新台幣4,800萬元）的空頭支票支付凱薩大西洋城賭場（Caesars Atlantic City）賭債，再度引發外界議論。

接踵而來的打擊沒有停止。2008年，與他共同生活42年的妻子提出離婚，雙方陷入漫長法律攻防；隔年，42歲女兒金吉（Ginger Whittaker Bragg）又因癌症病逝家中，讓他再次承受白髮人送黑髮人的痛苦。即便歷經一連串悲劇，惠特克仍持續透過基金會投入公益，希望盡己所能幫助他人。然而厄運仍未結束，2016年，他位於維吉尼亞州的住家遭大火燒毀，房屋付之一炬，而當年中得的鉅額彩金此時也幾乎消耗殆盡。

回顧中獎後的人生，惠特克曾感嘆，自從中了樂透後，他深刻體會到人性的貪婪，「只要你擁有什麼，就一定會有人想把它拿走。」他更直言，如果人生能重來，自己寧願從未買過那張彩券，「我真希望當初把那張彩券撕掉。」

接受《美聯社》訪問時，惠特克也曾表示，也許外界只會記得自己是「中了樂透後發瘋的人」，但他更希望人們記住的是，自己曾利用這筆財富幫助過許多人，而不是那些接踵而來的不幸與爭議。2020年，惠特克因長期患病、自然原因辭世，享壽72歲，家屬低調舉辦喪禮，未公開更多細節。

惠特克的人生故事至今仍被視為「暴富效應」的經典案例。隨著未來數十年全球將迎來大規模財富移轉，專家也提醒，龐大財富除了可能改變生活，也可能伴隨人際關係、心理壓力、法律糾紛及家庭衝突等挑戰，若缺乏完善的財務與人生規劃，財富未必等同幸福。

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