整理百年老屋發現「藏寶桶」！　夫妻一開驚見整疊現鈔

▲整理百年老屋驚見「藏寶桶」，竟藏整疊現鈔。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

英國一對夫妻入住百年老宅後，在整理地下室時意外發現一個外觀殘破、散發刺鼻氣味的舊油漆桶，原本以為只是廢棄雜物，沒想到鼓起勇氣打開後，竟驚見裡頭藏有一疊疊1970年代的舊鈔，總金額超過1000英鎊（約新台幣4萬多元），讓一家人又驚又喜，也意外紓解當時的經濟壓力。

根據《Newsweek》報導，露易莎（Luisa）與丈夫丹（Dan）居住於一棟建於1900年前的老房子。由於老宅歷史悠久，屋內藏有不少神祕角落，夫妻倆決定整理地下室時，發現樓梯下方有一面遭磚牆封住的空間，便動手拆除，想看看裡頭是否藏有其他物品。

拆開後，兩人陸續發現一些煤炭，以及一個鏽蝕嚴重、外觀骯髒且爬滿昆蟲的油漆桶。露易莎表示，油漆桶散發濃烈氨味，因此夫妻倆一直不敢打開，只能先將它放置一旁，這一放就是好幾個月。

直到某天終於鼓起勇氣，夫妻倆特地拿起手機錄下開箱過程。沒想到打開桶蓋後，裡面並非油漆，而是一疊又一疊保存完整的紙鈔，全是1970年代發行的英鎊，總金額超過1000英鎊。影片隨後分享到TikTok，吸引近20萬人觀看，不少網友直呼宛如電影情節。

露易莎受訪時表示，全家人原本完全沒想到桶子裡竟然藏著現金，「孩子們看到時都非常興奮，這將會成為他們一輩子難忘的回憶。」她也透露，自己當時正好失業，這筆意外之財來得正是時候，不僅能支付部分生活帳單，也能帶孩子們吃點好吃的、添購生活用品，「至少讓我們幾個星期不用為錢太過擔心。」

影片曝光後，許多網友紛紛留言分享感受，有人好奇這些舊鈔是否仍可使用，也有人打趣表示「我們家地下室只找到老鼠和松鼠的頭骨。」另有熟悉收藏的網友提醒，印有英國女王肖像的舊版英鎊通常仍可透過銀行兌換，若屬於特殊年份或稀有版本，收藏價值甚至可能高於面額。

事實上，類似「老屋尋寶」的故事時有所聞。先前英國也有一名女子與未婚夫購入新房後，在閣樓密室發現一件保存良好的復古婚紗，影片同樣在網路爆紅。雖然始終找不到原主人，但女子表示，希望能將婚紗重新改造，作為自己婚禮上的禮服，讓這份意外發現延續新的故事。

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