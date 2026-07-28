川普稱彈藥庫存「多到用不完」：對美伊談判有耐心

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗邁入連續停火第3天，美國總統川普對透過外交途徑結束這場衝突抱持樂觀態度，並表示若談判順利，可望取得成果；但他也警告，若外交努力失敗，美方將恢復先前的軍事行動。回應外界對於美軍彈藥庫存疑慮，川普宣稱「多到用不完」。

▲美國總統川普。（圖／路透）



法新社報導，川普27日在空軍一號上表示，美軍目前仍擁有充足的彈藥庫存，「我們有很多彈藥……多到不管發生什麼事，都用不完。」他也坦言，希望軍方擁有更多庫存，並抱怨美國「給了烏克蘭很多（彈藥）」，以協助對抗俄羅斯入侵。

談及和平談判進展時，川普表示，「我很有耐心……我們就看看會發生什麼事。我認為有很大機會，會有一些成果。」但他也補充，「若沒有，我們就會回到兩天前正在做的事。」

美伊先前因重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運而達成停火協議，但協議一度破裂，雙方重新交火。在美軍連續13個晚上空襲伊朗後，雙方目前已連續3天未再交火，也替外交斡旋帶來一線希望。

彭博報導，川普也透露，他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在多數議題上的立場「相當接近一致」，但兩人仍「略有分歧」。

此外，川普表示，將詢問俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否曾向伊朗提供衛星影像，並稱「很快就會知道結果」。他也認為，即使俄羅斯真的向伊朗提供協助，「也沒產生多大影響」。