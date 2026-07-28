台積電追加3.2兆亞利桑那擴廠　化解2大隱憂吸引投資人

▲台積電。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

台積電宣布追加投資1000億美元（約新台幣3.2兆元），擴建美國生產設施。美國投資媒體分析，這項決定不僅反映台積電對未來市場需求的信心，也有助於緩解投資人最關注的2大疑慮，包括地緣政治風險，以及人工智慧（AI）需求能否持續成長，因此認為台積電目前仍具投資吸引力。

掌握AI供應鏈核心優勢 台積電都能持續受惠

《The Motley Fool》報導，台積電是AI產業的重要受惠者之一。隨著全球持續興建資料中心，不論最終採用哪家公司的AI運算晶片，只要先進晶片持續出貨，台積電都可望受惠於晶圓代工需求，這也是其在AI供應鏈中的核心優勢。

由於客戶通常會提前提供未來需求預估，公司得以掌握較長期的訂單與產能規畫。報導認為，台積電追加1000億美元擴建美國亞利桑那州廠區，代表管理層對未來市場需求仍深具信心，也看好後續成長空間。

地緣政治、AI需求

《The Motley Fool》指出，台積電過去最大的投資疑慮之一，在於生產基地高度集中於台灣。市場長期關注兩岸情勢可能帶來的地緣政治風險，一旦發生衝突，不僅可能影響公司營運，也可能衝擊全球半導體供應鏈。因此，持續將產能布局擴展至美國，有助於降低生產據點過度集中的風險，提升供應鏈韌性，也讓投資人對公司長期發展更具信心。

另一項關鍵則是AI需求能否支撐龐大的資本支出。若產能擴充速度超過市場需求，可能影響工廠利用率、獲利能力及投資報酬率。

不過，台積電董事長暨總裁魏哲家在第二季法說會表示，公司預期AI晶片需求可望一路維持強勁至2029年或2030年，並認為目前正處於新產業快速發展階段，相關需求有望帶動長期成長。

台積電估值仍具吸引力

《The Motley Fool》認為，台積電目前仍是全球主要邏輯晶片代工廠，客戶幾乎涵蓋主要運算晶片業者，但股票本益比僅約25倍，估值仍具吸引力。

報導認為，若AI基礎建設持續擴張，台積電可望持續受惠於先進晶片需求，而美國擴產計畫也有助降低地緣政治風險，因此仍是值得長期關注的AI概念股之一。