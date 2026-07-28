費城76人正式宣布簽下詹姆斯　將穿23號球衣

▲詹姆斯加盟76人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國職籃NBA費城76人27日正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），這位41歲的傳奇球星新賽季將披上象徵性的23號球衣，挑戰帶領76人重返榮耀。

路透社報導，76人在官方社群媒體公布加盟消息，並發布一張印有「James」字樣的藍色23號球衣照片，旁邊擺放象徵「國王」身分的皇冠，歡迎這位4屆NBA總冠軍得主加盟。

76人老闆哈里斯（Josh Harris）在新聞稿中表示：「我等不及想看勒布朗聯手布朗（Jaylen Brown）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和我們具天賦的陣容為費城奪冠。」

▲76人官方宣布簽下「詹皇」詹姆斯。（圖／翻攝76人Instagram）



詹姆斯24日宣布離開效力多年的洛杉磯湖人，轉戰已43年未曾奪得NBA總冠軍的76人，希望為這支老牌勁旅再添冠軍榮耀。

根據球隊公布資訊，76人已與詹姆斯簽下2年、總值800萬美元（約新台幣2.4億元）的合約。

詹姆斯征戰NBA長達23個賽季，先後效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、洛杉磯湖人，如今再添費城76人。他生涯累計4座NBA總冠軍、4座年度最有價值球員（MVP）及NBA史上最多例行賽總得分紀錄，被公認是史上最偉大的籃球員之一。