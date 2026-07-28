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澤倫斯基成柏南上任首位外賓！英國送「石斗篷」助烏抗俄

▲烏克蘭總統澤倫斯基27日訪英會晤新首相柏南。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基27日訪英會晤新首相柏南。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基27日抵達英國訪問，成為英國新任首相柏南（Andy Burnham）20日就任後接待的首位外國領袖。雙方28日將在英國一處海軍基地舉行會談，聚焦防空、海上安全及國防工業合作，英方也將宣布分享新型電子干擾系統「石斗篷」（Stone Cloak）智慧財產權，協助烏克蘭擴大生產，以提升無人機作戰能力，再度展現英國對烏克蘭的堅定支持。

▲烏克蘭總統澤倫斯基27日訪英會晤新首相柏南。（圖／路透）

英分享「石斗篷」技術　助烏提升無人機戰力

綜合外媒報導，英國首相府表示，此次會晤旨在彰顯英烏「牢不可破」的夥伴關係。柏能將宣布與烏克蘭共享已通過實戰驗證的「石斗篷」電子干擾技術，其裝置僅平板電腦大小，可安裝於無人機上，藉由干擾敵方偵測與鎖定，提高無人機在戰場上的生存能力。英國國防部目前已向烏軍提供數千套相關設備，未來授權烏方量產後，可望進一步強化烏軍無人機作戰能力。

訪問期間，柏南與澤倫斯基也將前往海軍基地，慰問逾200名接受英國訓練的烏克蘭官兵及水手，並聽取英烏聯合訓練計畫簡報。這批官兵過去數周參與「海上微風」（Exercise Sea Breeze）海上安全與反水雷演習，為未來黑海任務做準備。

▲烏克蘭總統澤倫斯基27日訪英會晤新首相柏南。（圖／路透）

澤倫斯基：英烏關係達史上最佳　憂歐洲政局變化

澤倫斯基在會前表示，目前烏英已建立兩國合作史上「最強健的關係」，此次訪英的重點包括防空、海上安全及國防生產合作，盼藉此進一步提升雙方實力。他也感謝英國持續提供「有原則的決策、領導力與支持」，並指出柏南就任首相後不久便主動致電邀請他訪英，展現雙方高度互信。

柏南則重申，英國將與烏克蘭「肩並肩站在一起」，俄羅斯不應懷疑英國的決心，在烏克蘭獲得持久且公正的和平之前，英國不會退縮。根據英方統計，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，英國對烏援助總額已達250億英鎊。對於英國近年政權更迭及法國明年總統大選可能帶來的變數，澤倫斯基也坦言「當然會擔心」，因為烏克蘭至今仍處於戰爭狀態，每一天都攸關未來局勢。

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