　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

普丁證實「末日魚雷」研發已進入收尾　將朝作戰化邁進

▲▼ 俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁26日出席海軍節活動時，透露有「末日魚雷」之稱的「波塞冬」（Poseidon）核動力無人潛航器研發已進入最後階段，正朝正式投入戰鬥值班狀態邁進。他也表示，俄軍持續推進新型武器研製，未來將用於裝備各型艦艇，進一步提升海軍作戰能力。

▲▼俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。（圖／路透社）

▲俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力魚雷，圖為俄國防部發布的宣傳影片模擬畫面。（圖／路透社）

「波塞冬」進入收尾　普丁：正邁向戰鬥值班

根據俄羅斯國際新聞通訊社報導，普丁26日出席海軍節活動，他跟海軍官兵交流時表示，俄羅斯擁有一批排水量不大、噸位不大，但配備現代化武器的艦艇，例如可由小型艦艇發射的導彈，能夠對目標實施精準打擊。

普丁接著說，俄方也研發了許多新型武器，例如他先前曾多次談到，有「末日魚雷」之稱的海神核動力超級魚雷（或稱波塞冬Poseidon），海神本質上是一個水下無人機，目前相關研發工作已進入最終收尾階段，我們正朝著完成它，並使海神能夠進入作戰狀態的目標邁進」。

核動力深海潛航器　曾稱目前無法攔截

根據先前公開資訊，海神是一款使用核動力驅動的無人潛航器，可以在深海高速航行，因此被外界稱為「末日魚雷」。普丁去年10月曾表示，海神的相關試驗已完成，並宣稱以目前的航行速度及潛航深度而言，現階段尚無同類型裝備，也無法被攔截。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中和公公雙刀殘殺媳婦100多刀　頭頸幾乎分離「血濺高1公尺」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基成柏南上任首位外賓！英國送「石斗篷」助烏抗俄

普丁證實「末日魚雷」研發已進入收尾　將朝作戰化邁進

納坦雅胡啟程飛往美國見川普　美伊開戰後2人首次面對面會談

失去至親太痛？孫子送祖母最後一程　撲進火化爐「想陪她走」

49歲網紅安樂死離世！確診早發性阿茲海默3年　親拍影片最後道別

半夜關冷氣風險增！　日本專家建議：冷氣開整夜搭配蓋被

韓廉航起飛前兩度故障！180乘客困「無空調機艙」熱爆　被趕回航廈

東京今夏「熱死66人」！　九州史上首次達40度高溫

愛犬走失5年找到了！離家逾1000公里　感人團聚一幕曝光

性侵女童後殺妻！上海「萬人迷外師」竟是通緝犯　潛逃21年引渡

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

颱風「白海豚」最快今晚生成！下周赴日注意

下車繞車頭橫越馬路...北市婦人遭公車撞倒輾斃！驚悚畫面曝

雲林少年遭撞殺…酒駕男冷血拖走丟路邊！嬤慟：連救人念頭都沒有

貓咪被關陽台求救！一進來無視媽媽的碎碎唸XD

17歲少年騎公路車遭撞拖200m亡！鐵門、馬路大片鮮血　駕駛棄車肇逃

澤倫斯基成柏南上任首位外賓！英國送「石斗篷」助烏抗俄

普丁證實「末日魚雷」研發已進入收尾　將朝作戰化邁進

納坦雅胡啟程飛往美國見川普　美伊開戰後2人首次面對面會談

失去至親太痛？孫子送祖母最後一程　撲進火化爐「想陪她走」

49歲網紅安樂死離世！確診早發性阿茲海默3年　親拍影片最後道別

半夜關冷氣風險增！　日本專家建議：冷氣開整夜搭配蓋被

韓廉航起飛前兩度故障！180乘客困「無空調機艙」熱爆　被趕回航廈

東京今夏「熱死66人」！　九州史上首次達40度高溫

愛犬走失5年找到了！離家逾1000公里　感人團聚一幕曝光

性侵女童後殺妻！上海「萬人迷外師」竟是通緝犯　潛逃21年引渡

頻傳逃稅遭軟禁！梁赫群巧遇老高本人　曬合照「夫妻真實行蹤曝光」

東野圭吾大腸癌亡！衛福部曝「早期幾乎0症狀」　3類人高風險

《京都幻都 - 櫻花幻舞》通關老實說　「漸入佳境」的JRPG新作

澤倫斯基成柏南上任首位外賓！英國送「石斗篷」助烏抗俄

720萬車主注意！公路養管費7／31截止　忘繳最高罰3000元

家長忍痛看「孩被逼學狗爬」報警　許淑華轟教育局慢了23天

退休後每月仍少近萬元！日本高齡夫妻年金不夠花　台灣也要小心「只算退休金」

點火後劃出U形大弧線！　殲-20發射近距格鬥霹靂-10

領到獎金不敢花！日本人「夏季獎金用途」曝光　存款連13年奪冠

住飯店吃Buffet也中招！日本醫師揭「耐熱細菌」　重新加熱未必殺得死

【爸爸太體貼】怕8個月大嬰兒搭機哭鬧 主動發耳塞給乘客

國際熱門新聞

英18歲新手媽累癱睡著！5天大女嬰窒息亡

孫送別祖母　撲進火化爐「想陪她走」

3姊妹不想分開「共享老公」　婚禮片爆紅慘了

「萬人迷外師」竟是通緝犯　逃亡21年後引渡

愛犬走失5年找到了　感人團聚一幕曝光

末日魚雷研發已進入收尾　將朝作戰化邁進

即／東野圭吾最後遺作曝！8/5上市

泰正妹女模離奇亡　最後行蹤成謎

離譜房東「陽台當房間租」　1.26坪月租2.2萬

柏南迎澤倫斯基訪英　將交付「石斗篷」技術抗俄

正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

納坦雅胡啟程飛往美國　將會晤川普

賣透天厝改租屋！7旬夫妻直呼正確決定

監視器全拍下　狗狗「誤觸烤麵包機」釀大火

更多熱門

相關新聞

普丁喉舌：射「末日核魚雷」淹沒英國

普丁喉舌：射「末日核魚雷」淹沒英國

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國抗俄挺烏的態度強烈，先前一名被喻為「普丁傳聲筒」的俄國名嘴揚言，要用可搭載多核彈頭的「薩爾馬特」飛彈，將英國從地圖上抹去。如今，另一名有「普丁喉舌」之稱的俄國主播威脅英國，將發射「末日魚雷」水下核動力無人機「波賽頓」（Poseidon），讓英國沉入海底。

關鍵字：

末日魚雷

讀者迴響

熱門新聞

中和公公殘殺媳婦百刀　頭頸幾乎快斷

34歲媳慘遭割喉放血亡　公公殺媳動機曝

公公持長刀追殺34歲媳　她從4樓逃到1樓慘死梯間

HAHABABY聯名福箱悄開賣　二伯月扛50萬倉租「背後壓力曝光」

郭台銘緋聞女爆「被包養20年」！劈腿嫁第二任老公

失聯飛官辛柏毅至今未找到　妻PO白紗照告白

韓女星水炸彈「扯上衣19禁熱舞」膚色外露遭批性暗示

高雄新冠疫情已6死27重症　1類人快打疫苗

女學生台下跳舞吸千萬觀看　PSY公司當場出手挖角

酒駕男撞人冷血拖路邊！嬤慟：連救人念頭都沒有

唐綺陽運勢／魔羯、水瓶將迎來人生轉折！

少女無照騎車色警竟襲胸不開罰單　50萬交保將免職

喝飲料突被勾住！男「長髮纏舌根」　醫一照驚：打死結了

H級女優認被AV救贖！吐心聲「曾覺得死了無所謂」

義交被推倒爆頭慘亡　檢秀「鬆散腦組織」論告

更多

最夯影音

更多
郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸

郭台銘密會女球友風波延燒　曾馨瑩「不敢問」硬撐1個月　郭媽媽昔護媳金句惹鼻酸
又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

又是毒駕！屏東大貨車連撞2電桿+鐵皮屋　駕駛驗出依托咪酯陽性

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

43歲《百味人生》男星王凱上工前暴斃　住處有破門舊痕　才嚴重胃出血昏迷送醫

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

東野圭吾大腸癌逝世享壽68歲！　出版社：遺作《永遠的記憶》8/5上市

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

遺體相驗結束！王凱死因「暫列不詳」擇日解剖　2胞姊低調離開

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面