普丁證實「末日魚雷」研發已進入收尾　將朝作戰化邁進

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁26日出席海軍節活動時，透露有「末日魚雷」之稱的「波塞冬」（Poseidon）核動力無人潛航器研發已進入最後階段，正朝正式投入戰鬥值班狀態邁進。他也表示，俄軍持續推進新型武器研製，未來將用於裝備各型艦艇，進一步提升海軍作戰能力。

▲俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力魚雷，圖為俄國防部發布的宣傳影片模擬畫面。（圖／路透社）

「波塞冬」進入收尾 普丁：正邁向戰鬥值班

根據俄羅斯國際新聞通訊社報導，普丁26日出席海軍節活動，他跟海軍官兵交流時表示，俄羅斯擁有一批排水量不大、噸位不大，但配備現代化武器的艦艇，例如可由小型艦艇發射的導彈，能夠對目標實施精準打擊。

普丁接著說，俄方也研發了許多新型武器，例如他先前曾多次談到，有「末日魚雷」之稱的海神核動力超級魚雷（或稱波塞冬Poseidon），海神本質上是一個水下無人機，目前相關研發工作已進入最終收尾階段，我們正朝著完成它，並使海神能夠進入作戰狀態的目標邁進」。

核動力深海潛航器 曾稱目前無法攔截

根據先前公開資訊，海神是一款使用核動力驅動的無人潛航器，可以在深海高速航行，因此被外界稱為「末日魚雷」。普丁去年10月曾表示，海神的相關試驗已完成，並宣稱以目前的航行速度及潛航深度而言，現階段尚無同類型裝備，也無法被攔截。