失去至親太痛？孫子送祖母最後一程　撲進火化爐「想陪她走」

▲1名30歲男子在祖母告別式上疑因悲傷過度，竟試圖跟隨祖母遺體一同進入高溫燃燒中的火化爐。（翻攝自ghassan_awwad IG）

圖文／鏡週刊

印度西孟加拉邦納迪亞縣（Nadia）發生一起駭人事件，1名30歲男子在祖母告別式上疑因悲傷過度，竟在遺體即將送入火化爐時，突然跳上載有遺體的推車，試圖跟隨祖母一同進入高溫燃燒中的火化爐，驚悚畫面讓現場親友全陷入震驚。

綜合印度媒體《TV9》報導，事件發生於納瓦德維普（Nabadwip）大火葬場。20日晚間，1名年長婦人的遺體從印孟邊境地區運抵火葬場，家屬與親友陪同前往，準備送她完成最後告別儀式。

儀式結束後，火葬場工作人員將遺體放置在推車上，準備推入電氣火化爐。就在火化爐門開啟、推車緩緩往前移動的瞬間，死者的孫子因德拉吉特（Indrajit Biswas）突然衝向前方，直接跳到祖母遺體上方，並隨著推車一同靠近火化爐。

突如其來的變故讓現場爆發尖叫聲，親友與工作人員立即衝上前救人。眾人在熊熊火焰與高溫中合力將男子從火化爐口拉出，但他的臉部、眼睛及身體多處已遭嚴重灼傷，隨後被緊急送往納瓦德維普州立綜合醫院接受治療。

據了解，因德拉吉特與祖母感情深厚，家屬認為他可能因無法接受親人離世，情緒失控下做出極端行為。不過，部分目擊者則透露，男子事發當時疑似處於酒醉狀態。警方目前已介入調查，釐清他當下的精神狀態與事件真正原因。

事件曝光後，現場驚悚畫面在社群平台流傳，引發當地民眾熱議。許多人對男子因失去至親陷入巨大悲痛表示同情，也關注後續傷勢與心理狀況。

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