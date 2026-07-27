49歲網紅安樂死離世！確診早發性阿茲海默3年　親拍影片最後道別

▲ 家屬證實蕾貝卡露娜死訊。（圖／翻攝自Gofundme、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大TikTok網紅蕾貝卡露娜（Rebecca Luna）因罹患早發性阿茲海默症，25日在家人陪伴下以「醫療輔助死亡」（MAID）方式安詳離世，享年49歲。

《太陽報》報導，蕾貝卡露娜的長女瑪雅（Maya）透過母親帳號發布最後一則短影音，證實這個令人心碎的消息，並向長期關注的粉絲致謝，同時請求大眾尊重家屬隱私。

蕾貝卡露娜生前住在卑詩省維多利亞市，育有2名子女。她在2025年4月公開確診消息，並在TikTok分享抗病心路歷程，累積逾4.7萬粉絲。

她坦言早在40幾歲就出現症狀，包括對話中途突然暈倒、經常忘記物品擺放位置等。46歲確診當時，醫師評估她仍有5至7年壽命，未料病情惡化的速度超出預期。

7月稍早她拍片宣布將申請MAID，當時在影片中坦言，自己「衰退的速度比我想像中還快」。MAID為加拿大合法制度，符合資格者可在醫療人員協助下，依本人意願選擇結束生命。

生前最後一支影片中，蕾貝卡以平靜卻堅定的語氣說道，「這是一個艱難的決定，因為我活在一個感受不到舒適、安全與美好的身體裡，這種感覺真的很痛苦。現在該是我先為自己著想的時候了，而這是我這輩子從未做過的事。」

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