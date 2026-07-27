東京今夏「熱死66人」！　九州史上首次達40度高溫

▲日本九州出現史上首次40度高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本熱浪持續來襲，東京都監察醫務院27日公布驚人數據，今年夏天光是東京23區內因中暑死亡的人數已迅速累計至66人，其中，近3天內就暴增了31名死者。與此同時，西日本與東海地區27日持續受高氣壓籠罩影響，各地氣溫急劇飆升。大分縣日田市下午3時30分測得40.0度高溫，成為九州氣象觀測史上「首次突破40度」的酷暑日。

九州觀測史上第一次！大分日田飆出40度高溫 多地破39度大關

西日本27日以晴朗高溫天氣為主，氣溫普遍突破體溫極限。其中，大分縣日田市於下午3時30分左右飆升至40.0度，刷新九州氣象觀測史上的最高紀錄，也是九州有紀錄以來第一個達到「酷暑日」（最高氣溫達40度以上）的地區。

除了大分縣外，九州多地氣溫也達到危險級別，高知縣四萬十市西土佐測得39.6度、福岡縣久留米市39.3度、廣島縣安藝太田町加計39.1度。此外，高松市37.2度、福岡市35.9度與大阪市35.3度等多個大都市圈也達到「猛暑日（35度以上）」的高溫情況。

熱浪奪命！東京23區中暑死亡衝破66人 近3天狂增31死

高溫造成的傷亡急劇擴大。根據東京都監察醫務院公布的最新統計，截至26日為止，光是東京23區內因中暑死亡的人數就已高達66人。

令人震驚的是，在最新確認的死者中，7月24日就有20人、25日9人、26日2人，短短3天內就新增了多達31名中暑死亡病例。

日本氣象廳與環境省27日針對從東海地區至沖繩以及東京都小笠原諸島在內的共23個都府縣發布了「中暑警戒警報」，呼籲民眾室內務必適度使用冷氣、多補充水分與鹽分，嚴防中暑風險。