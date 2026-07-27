韓廉航起飛前兩度故障！180乘客困「無空調機艙」熱爆　被趕回航廈

▲南韓廉航「真航空」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓廉價航空「真航空」（Jin Air）一架從日本四國香川縣高松飛往南韓仁川的航班，因接連發生機體異常，導致班機兩度延誤起飛。更令乘客不滿的是，約180名旅客在等待起飛期間，被迫待在沒有空調運作的悶熱機艙內長達45分鐘，飽受高溫煎熬。航空公司事後表示，已安排旅客入住飯店，並提供替代航班。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，這起事件發生於26日下午。原定下午5時15分從日本高松起飛、飛往南韓仁川國際機場的真航空LJ360航班，在準備起飛前接連出現兩次機體異常，最終無法如期起飛。

報導指出，班機首次檢查時發現輪胎出現異常，之後又發生外部供電設備故障，導致飛機無法順利起飛。旅客一度登機等待，隨後又被要求下機返回航廈，之後再次登機，但仍未能順利出發，整個過程反覆折騰，造成不少旅客抱怨。

更讓乘客難以接受的是，在兩次等待期間，機艙空調皆未能正常運作。真航空表示，第一次登機時，旅客約有30分鐘處於沒有空調的機艙內；第二次登機後，又有約15分鐘無法啟動空調，合計約45分鐘。

當時機上約有180名乘客，在悶熱密閉的客艙中忍受高溫，因而引發不滿，也讓航班延誤事件受到外界關注。

對此，真航空證實，因機體異常導致航班延誤，並表示已為受影響旅客安排住宿飯店及替代航班。真航空相關人士表示，「因起飛延誤，我們已向乘客提供飯店住宿與替代航班，協助旅客完成後續行程。」